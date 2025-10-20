Признание: Симеон Николов вече е сред най-добрите играчи в руското волейболно първенство

Българският национален разпределител Симеон Николов, който дебютира за новия си отбор Локомотив Новосибирск, вече може да се счита за един от най-добрите играчи в руското волейболно първенство. Признанието дойде, след като Николов попадна в идеалния отбор на кръга. Българинът си заслужи място сред най-добрите в пъривя кръг заради сериозния му принос за успеха на Локомотив при гостуването на Кузбас Кемерево с 3:0.

Симеон Николов влезе в идеалния отбор на кръга в руския волейбол

Симеон Николов завърши с 6 точки - един ас, две блокади и три точки при атака, като получи най-висока индивидуална оценка при победата над Кузбас. "Не се наложи да чакаме дълго – идеалният отбор на първия кръг при мъжете е готов, и всичко е както трябва – красиво и заслужено“, похвалиха се от клуба на Николов в социалните мрежи.

Припомняме, че Симеон Николов премина в Локомотив Новосибирск за началото на новия сезон, където работи под ръководството на Пламен Константинов. Целта пред Мони е да играе като титуляр на най-високо ниво, за да трупа опит и да продължи развитието си. Само преди няколко седмици Николов бе с основни заслуги за спечелените сребърни медали от България на Световното първенство по волейбол във Филипините.

