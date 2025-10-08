Заради заплаха за националната сигурност: Русия денонсира споразумението със САЩ за унищожаване на плутония

Държавната дума на Русия (долната камара на парламента) денонсира междуправителственото споразумение със Съединените щати за унищожаване на плутония, както и свързаните с него договори, съобщиха от пресслужбата на Думата. "Решението се основава на действията на американската страна и е насочено към предотвратяване на заплахи за националната сигурност на Русия", се казва в изявлението.

Изявлението е публикувано на сайта на Държавната дума. Отбелязва се, че документът "има за цел да предотврати възникването на обстоятелства, заплашващи националната сигурност на Руската федерация".

Причината за обявяването на споразумението за невалидно е фундаменталната промяна в обстоятелствата, включително налагането на санкции от страна на САЩ срещу Русия, приемането на закон в подкрепа на Украйна, който "позволява намеса във вътрешните работи на Москва", разширяването на НАТО на изток и натрупването на американско военно присъствие в източноевропейските страни, както и намерението на САЩ да променят процедурата за унищожаване на плутоний, се казва в изявлението.

САЩ са предприели редица нови спъки, насочени срещу Русия, които създават "допълнителни заплахи за стратегическата стабилност", се казва в изявлението.

Споразумението беше подписано между двете страни през 2000 г. и предвиждаше всяка от тях да се освободи от 34 тона оръжеен плутоний, обявен за излишен за военните програми. Това споразумение беше спряно през 2016 г. с указ на Путин и последващ федерален закон.