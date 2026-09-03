Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон.

„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток.

Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

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Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Диктаторът Владимир Путин отхвърли обвинението на германските власти, че Русия стои зад инцидента с дрон и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише атаката на Москва.

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