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Лавров: Край с германското културно присъствие в Русия, закриваме всичко

03 септември 2026, 10:41 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Лавров: Край с германското културно присъствие в Русия, закриваме всичко

Русия ще закрие културните центрове на германския институт „Гьоте“ в Москва, Санкт Петербург и Екатеринбург. Това заяви днес руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от ТАСС. Решението идва, след като Германия обвини Русия за инцидент с дрон на летището Лайпциг/Хале и обяви ответни мерки, включително закриването на руския културен център в Берлин и на руското генерално консулство в Бон.

„Те умишлено предприеха тази стъпка – няма как да не са разбирали това – което означава край на тяхното културно присъствие в Русия“, заяви Лавров на Източния икономически форум във Владивосток. 

Първият институт „Гьоте“ в Русия отвори врати в Москва през 1992 г., малко след разпадането на Съветския съюз. През 2018 г., след дипломатически спор с Великобритания, Москва нареди да бъде прекратена дейността на Британския съвет в Русия.

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Вчера руският заместник-министър на външните работи Александър Грушко заяви, че Москва ще отговори „много скоро“ на решението за закриване на руското генерално консулство в Бон.

Диктаторът Владимир Путин отхвърли обвинението на германските власти, че Русия стои зад инцидента с дрон и заяви, че Германия е подхвърлила доказателства, за да припише атаката на Москва.

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Сергей Лавров Германия Русия дрон Лайпциг руски дрон Гьоте институт
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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