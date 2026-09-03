Министърът на отбраната на Естония подава оставка заради провалена сделка за снаряди за Украйна

Естонският министър на отбраната Хано Певкур пое политическа отговорност и подаде оставка, след като естонска държавна агенция плати близо 70 милиона евро авансово на управлявана от Индия италианска компания, която никога преди не е продавала снаряди, в рамките на поръчка, предназначена за въоръжаване на Украйна.

Певкур обяви оставката си на 2 септември, след като разкритията за неуспешна поръчка на боеприпаси задълбочиха по-широка криза около финансовия контрол на отбранителната институция.

Естонският център за инвестиции в отбраната, известен като ECDI, подписа 4 договора с Datasel SRL - малка италианска компания, придобита от индийски отбранителен бизнес, и плати около 70 милиона евро предварително за артилерийски снаряди, предназначени за Украйна. Боеприпасите не стигнаха до Украйна и Естония сега съди компанията чрез естонските съдилища и международен арбитраж.

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Певкур, висш член на управляващата Реформаторска партия, заяви, че поема политическа отговорност, въпреки че не смята грешката за лична.

„Един лидер трябва да има както смелостта, така и авторитета, за да поеме отговорност. Готов съм да поема отговорност, приемам я и премиерът трябва да намери нов министър на отбраната“, заяви той.

По-късно той заяви пред естонския вестник Delfi, че е станало ясно, че вече не се ползва с подкрепата на парламентарното мнозинство. Той ще остане на поста си, докато не бъде назначен негов наследник, което се очаква след завръщането на естонския парламент от лятната му ваканция на 14 септември.

Оставката се случи след разследване на естонския седмичник Eesti Ekspress относно фиктивните договори и осъдителен доклад на Националната одитна служба за управлението на пари и активи от Министерството на отбраната, ECDI и Естонските отбранителни сили.

Източник: Getty Images

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Доставчик, трансформиран за седмици

Историята на доставчика се превърна в централна тема по казуса.

Datasel е основана през 2005 г. от Сандро Пацини, италиански бизнесмен с опит в отбранителната електроника и софтуер, но не и в боеприпасите. През 2023 г. компанията е имала само няколко служители и оборот от малко над 120 000 евро. Офисът ѝ се е намирал в неугледна част на пристанищния град Ла Специя, между дилърство на Nissan и магазин за електроуреди.

На 10 януари 2024 г. Datasel променя регистрираната си дейност на търговия на едро с оръжия, оръжейни системи и военни боеприпаси. ECDI сключва споразумение за поверителност с нея на следващия месец.

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На 6 март 2024 г. Datasel е придобита от Neco Defence Munitions, индийска компания, контролирана от братовчедите Ананд и Авниш Джаясвал. Тяхното семейство стои зад Jayaswal Neco Industries, металургична група с годишен оборот от над 600 милиона евро.

Имат опит в продажбата на охранително оборудване, бронежилетки и сканиращи системи за полицията и охранителните компании. Според Ekspress обаче уебсайтът на Neco потвърждава, че са оторизирани да произвеждат само малокалибрени боеприпаси, а снарядите и бомбите са представени като амбиция.

Нито Datasel, нито новите му собственици са продавали артилерийски снаряди преди сделката.

Въпреки това, до август 2024 г. ECDI подписва първия си договор за доставка с Datasel и превежда 15 милиона евро. През октомври последва второ споразумение, придружено от още едно авансово плащане от над 10 милиона евро. В края на годината са сключени още два договора, с което общите авансови плащания достигат около 70 милиона евро.

По това време вече има затруднения с първата доставка. Боеприпасите, които трябваше да пристигнат в Украйна през ноември, бяха забавени, въпреки че официални лица заявиха, че са получили документални доказателства, че стоки и компоненти се движат по веригата за доставки.

Спешността на въоръжаването на Украйна

Договорите бяха договорени в момент, когато Украйна изпитваше отчаян недостиг на артилерийски боеприпаси, а европейските правителства търсеха по света налични снаряди.

Естония се превърна в активен посредник за обществени поръчки, като посредничи за военно оборудване на стойност над 500 милиона евро за Украйна. Голяма част от финансирането дойде чрез Европейския инструмент за мир от приходи, генерирани от замразени руски активи, с допълнителни вноски от държави-членки на Европейския съюз.

Певкур заяви, че доставките често се предлагат чрез посредници, защото производителите в Африка, Азия и Балканите не искат участието им във въоръжаването на Украйна да стане публично достояние. Други договори, носещи подобни високи рискове, са били изпълнени успешно, каза той.