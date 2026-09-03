Войната в Иран::

Оправдаха бизнесмена, обвинен за поръчковото убийство на журналистката Дафне Каруана Галиция

03 септември 2026, 10:00 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Оправдаха бизнесмена, обвинен за поръчковото убийство на журналистката Дафне Каруана Галиция

Малтийският бизнесмен Йорген Фенек, който беше обвинен, че е поръчал убийството на разследващата журналистка Дафне Каруана Галиция, беше оправдан в четвъртък в края на процеса със съдебно жури, предаде Ройтерс. 44-годишният Фенек беше изправен пред съда за съучастие в убийство и за по-лекото обвинение за участие в престъпна група с цел извършване на убийство. Ако беше признат за виновен, той можеше да получи доживотен затвор.

Фенек беше оправдан и по двете обвинения с резултат осем на един гласа след осемчасово обсъждане от страна на съдебното жури.

Предисторията

Още: Кой носи отговорност за влиянието на социалните мрежи върху младите? Говори Елица Виденова (ВИДЕО)

Припомняме, че убийството на Каруана Галиция през октомври 2017 г. шокира Европа и предизвика политическа буря в Малта, като същевременно насочи международното внимание към полицията и съдебната система на страната.

Членовете на семейство Фенек не скриха радостта си, докато близките на Каруана Галиция плачеха в препълнената съдебна зала във Валета. "Девет години след бруталното убийство на Дафне институционалните пропуски, които позволиха убийството ѝ, остават неразгледани и нереформирани", заяви семейството ѝ в изявление. "Трайната справедливост означава, че никой никога повече не трябва да бъде излаган на същите рискове. Нашата страна не успя да защити живота на Дафне. Тя ѝ дължи да предотврати загубата на други човешки животи", се казва още в него.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Getty images

Журито разбра, че Фенек е искал Каруана Галиция да бъде убита, защото тя е била на път да разкрие информация за него. Фенек отрече обвиненията, а по време на процеса защитата му насочи подозренията към неговия някогашен близък приятел Кийт Шембри - бивш шеф на кабинета на тогавашния министър-председател Джоузеф Мускат и обект на критика в блоговете на Каруана Галиция.

Още: Убийците на известна журналистка признаха вината си пред съда

Мускат, който никога не е бил свързван с убийството, подаде оставка през януари 2020 г. поради политическите последици от случилото се.

Полицията заяви пред съда, че Шембри никога не е бил сред заподозрените, а самият той отрича да има каквато и да е роля в убийството.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Убийство Дафне Каруана Галиция убийство на жена
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес