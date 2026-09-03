От хората за хората: Джордж Лукас откри музей на "Междузвездни войни"

Макар пътуването до една далечна галактика, която е много, много далеч, все още да е недостижимо, Музеят на Джордж Лукас за разказвателно изкуство в Лос Анджелис предлага възможност за по-близо запознаване с изкуството и разказването на истории, стоящи зад поредицата "Междузвездни войни" на Джордж Лукас, пише Ройтерс. "Това е голям празник за нас, защото ни отне толкова много време да стигнем дотук", каза пред медии Лукас по време на церемонията преди откриването на музея, който ще отвори врати за публиката на 22 септември.

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"Това е нещо, към което изпитвах много, много силни чувства – да се отдаде почит на илюстраторите. На художниците, които илюстрират истории, които вече са написани", добави той.

Какво представлява музеят

Снимка: Getty Images

За първи път ограничена група посетители разгледа комплекса в Експозиционния парк с площ над 4000 кв.м, който отдава почит на наративното изкуство. Райън Линкоф, старши куратор и ръководител на филмовите програми в музея, го описва като "изкуство, което илюстрира истории". Музеят разполага със зелени пространства и сграда с площ от 27 870 кв.м с галерии, два театъра, библиотека, ресторант, кафене, както и търговски и обществени пространства.

Колекцията му включва творби на художника на комикси Джак Кърби, художника Норман Рокуел, уличния художник Банкси и илюстратора Кадир Нелсън, наред с архива на Лукас, съдържащ макети, реквизит, концептуални рисунки и костюми.

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За съпругата на Лукас и съоснователка на Музея на Лукас Мелъди Хобсън тази институция е "толкова свързана с общността, колкото и с изкуството". "Казвам на хората, че Музеят на Лукас е музей, създаден от хората за хората", отбеляза тя по време на церемонията.

Снимка: Getty Images

От дуели със светлинни мечове на измислената космическа станция "Звездата на смъртта" до ярки интерпретации на американската история, музеят представя разказвателно изкуство, което преплита фантазията и реалността чрез творбите на множество художници. Ма Янсон, архитект и основател на MAD Architects, който ръководи футуристичния дизайн на музея, казва, че създаването на нещо специално в Лос Анджелис заедно с Лукас е било значимо за него. "За мен беше удоволствие да работя по този проект с Джордж. Той е мечтател. Той прави филми. Сега превръщаме тази мечта в реалност. Така че... това е и моята мечта. Знаете - да създадем нова забележителност за Лос Анджелис, за този град на мечтите", казва той, цитиран от БТА.