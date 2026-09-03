Левски излезе с официална позиция за смяната на името на стадион "Георги Аспарухов"

Левски навлезе в нова ера извън терена, след като смени генералния си спонсор след края на 5-годишното партньорство с досегашния си такъв. На екипите си "сините" вече няма да носят логото на компанията за залагания "Палмс бет", а това на друга хазартна компания - "8888". Въпреки че този ход дойде неочаквано, Левски със сигурност няма да бъде на губещата страна от финансова гледна точка. Но феновете бяха притеснени от друго.

Левски няма да променя името на стадион "Георги Аспарухов"

С наближаващото строене на нов стадион, почитателите на "сините" се опасяваха от смяна на името на съоражението, като се подозираше, че именно новия спонсор има нещо общо с това. От Левски излязоха с официална позиция в социалните мрежи, с която отричат всякакви възможности за смяна на името на стадион "Георги Аспарухов", кръстен на легендарния футболист. Те дори се позоваха на член от устава на клуба.

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В устава на Левски забранява промяна на името на стадиона

Ето какво написаха от Левски: "Уважаеми привърженици, ПФК „Левски“ категорично заявява, че никога не са водени разговори за промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“. Името на нашия дом е защитено в устава на клуба (чл. 6в, приет на 31.08.2021 г.) и не може да бъде заменяно. Клубът остава твърдо ангажиран с опазването на своята история и символи. Промяна на името на стадион „Георги Аспарухов“ не стои и никога не е стояла на дневен ред".

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