ВИДЕО: Украински МиГ-29 сваля най-модерната руска ракета-дрон "Бандерол"

Войната в Украйна отдавна се превърна освен в тотален ужас и в безценен учебник по военно дело за целия свят. Досега в човешката история не е имало война от такъв мащаб, която да бъде толкова добре документирана – наличието на социални мрежи и възможността да снимаш с широкодостъпна техника като смартфони и дронове предопредели това.

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Поредни впечатляващи кадри – украински изтребител МиГ-29 на мисия да сваля руски ракети-дронове "Бандерол" (С-8000). На видеото се вижда как изтребителят сваля един такъв обект с ракета.

A Ukrainian Air Force MiG-29 fighter pilot intercepts a Russian S-8000 Banderol mini cruise missile at extremely close range. #Ukraine pic.twitter.com/23C9Hth8lh — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 2, 2026

"Бандерол" е хибрид между ракета и дрон и влезе на въоръжение в руската армия от 2024 година. Той е дълъг около 5 метра, с бойна глава до 150 килограма, има обсег от 500 километра, максималната му скорост е около 650 км/ч – това е една от причините да бъде определян за хибрид между ракета и безпилотен летателн апарат. Една от най-отличителните характеристики на "Бандерол" е, че може да прави много резки завои при полета и с това да затруднява неимоверно опитите да бъде свален.

Интересен факт - "Бандерол" се задвижва от китайски двигател Swiwin SW800Pro, тежащ едва 8.5 кг. Този тип двигатели са достъпни на гражданския пазар, което драстично намалява производствената цена. Съответно, един "Бандерол" струва между 50 000 и 150 000 долара - ОЩЕ: Новата руска ракета "Бандерол" удря в Украйна: С помощ от Китай, САЩ, Япония, Южна Корея

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