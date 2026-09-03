"Не е постъпвало официално": Депутат от ПБ след искането на Мицкоски за екстрадиция на бащата на Ива Михайлова (ВИДЕО)

"От външно министерство и колегите в посолството в Скопие казаха, че до момента при тях не е достигала подобна информация. Предстои в следващите дни да се излезе с официално становище по тази тема", каза за Actualno.com народният представител от "Прогресивна България" и член на Комисията за българите в чужбина в 52-ото Народно събрание Иван Голомеев във връзка с призива на македонския премиер Християн Мицкоски за екстрадиция на бащата на Ива Михайлова - Симеон, тъй като имал 12-годишна присъда в югозападната ни съседка.

"Бяхме изненадани. Коментирахме с колегите как изведнъж след делото срещу Ива Михайлова в понеделник излезе такава информация. До момента въобще не беше споменавано и дума", посочи още Голомеев. ОЩЕ: Отнет бизнес и скалъпена присъда заради братовчед на Груевски: Проговори бащата на Ива Михайлова (ВИДЕО)

Процесът срещу Ива Михайлова

Заедно с народни представители от други парламентарни сили депутатът следи отблизо процеса срещу македонската българка Ива Михайлова - момичето, което вече 10 месеца получава отказ да се лекува в България. Преди няколко дни Михайлова получи осми отказ да напусне югозападната ни съседка, където здравеопазването е безсилно срещу здравословния й проблем.

"В понеделник бях на делото заедно с колеги от други парламентарни групи. Много се радвам, че отидохме да подкрепим, защото става въпрос за надпартийни интереси, а именно за наш съгражданин, когото опитват да обвинят неправомерно", заяви Голомеев.

Той е категоричен, че българските депутати не са безучастни и ще следят изкъсо този процес.

"Видях на място за каква тенденциозност като отношение става въпрос спрямо Ива Михайлова. След повече от 7-часово заседание, по-голямата част премина с представяне на медицински и транспортни експертизи от обвинителите. Вижда се, че се опитват да направят така, че тя да изглежда виновна", смята Голомеев.

От думите му стана ясно, че делото продължава на 28 септември. Тогава се очаква от нейна страна да бъдат изложени доказателства. "Надяваме се на справедлив процес и да я оневинят", добави още Голомеев.

Какво могат да направят българските политици?

Голомеев обясни, че българските депутати не могат да се намесят в македонското правосъдие, но целта им е да дадат по-голяма гласност на казуса.

Според него трябва да се разчуе навсякъде.

"Искаме да стигне до Европейския парламент, до Брюксел, защото тук говорим за Международната харта за правата на човека. По случая й е отнет българският паспорт, което е неправомерно. Освен по дипломатически начин, няма как да въздействаме на процеса", обобщи той.

Ограничение в Кочани

Голомеев обърна внимание, че в Северна Македония не могат да предоставят на Ива Михайлова такъв тип лечение, а страните, в които може да го получи са България са Турция и Израел.

"Към момента не може да става и дума да й разрешат да излиза извън границите на Северна Македония, а дори и на град Кочани. Тя дори не може да излезе извън табелите на града, за да намери по-добра рехабилитация и да потърси по-добро медицинско заведение", добави още Голомеев. ОЩЕ: "Никой не може да бъде подложен на изтезания": Процесът срещу Ива Михайлова в Кочани и жалба до Страсбург (ОБЗОР)