Отвличане и престрелка между спецслужбите в Киев: Всичко е запечатано на ВИДЕО

Боен командир на едно от подразделенията на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) е бил "отвлечен" от Службата за сигурност (СБУ) на Украйна. Това твърди командир с позивна "Тимур" на част от специалните сили към ГУР, в които е включен и Руският доброволчески корпус. "Бойният командир на едно от подразделенията на ГУР беше отвлечен. Отвлечен посред бял ден. Отвлечен от служители на Службата за сигурност на Украйна. Задържан е без официални обвинения. Разбира се, вие се интересувате от причината. И ние се интересуваме. Затова правим всичко възможно, за да гарантираме, че производствата се провеждат в съответствие с действащото законодателство", е заявил той пред Радио "Свобода". Това пише телеграм каналът ASTRA. Името на командира не се съобщава.

Пак според "Тимур" командирът на специалното подразделение "Алфа" на СБУ лично е пристигнал на мястото на инцидента и е работил за изясняване на ситуацията. "Тимур" твърдят, че след като страните вече са се били споразумели за по-нататъшни правни действия, служители на СБУ, които не са от "Алфа", са започнали да задържат невъоръжени офицери от ГУР и след това са открили огън по тях без предупреждение.

"Уважаваме нашите бойни другари от Службата за сигурност на Украйна. Никой случаен човек в СБУ не бива да дискредитира постиженията на бойните офицери. И вярваме, че Главната прокуратура и Държавното бюро за разследване ще завършат това дело достойно", е заявил "Тимур".

Още: "Позорна ситуация": Зеленски реагира остро на стрелба между военни и служители на службите в Киев (ВИДЕО)

По-рано неофициално бе съобщено, че отвлеченият е Степан Каплунов, заместник-командир на Руския доброволчески корпус. Адвокатът на Каплунов, Тарас Боровски, също е присъствал на мястото на престрелката и е потвърдил информацията за трима ранени офицери от ГУР, пише ASTRA.

От СБУ обаче твърдят, че са провеждали разследващи действия за събиране на доказателства като част от предварително разследване на терористична атака, организирана от руската Федерална служба за сигурност (ФСБ), когато служителите им са били нападнати от въоръжена група.

Междувременно "Украинска правда" показа видео от престрелката, която се разигра вчера, 2 септември в Киев.

Отвличане, стрелба, руски партизански лидер: Спекулации за операция на спецслужби в Киев (ВИДЕО)