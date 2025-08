Затишие пред буря: Руските саботажи в Европа са намалели (ОБЗОР - ВИДЕО)

През 2025 година изглежда има спад на руските хибридни и саботажни операции в Европа спрямо 2024 година. Това показват разузнавателни данни, които източници на Bloomberg и The Economist споделят пред двете медии. Интересното е защо – според оценките, представени в материалите на двете информационни платформи, това се дължи на следното: Москва вероятно затяга контрола и почва да не „поръчва“ операции на ненадеждни изпълнители, например местни престъпни групировки. И още – руският диктатор Владимир Путин не е искал да дразни американския президент Доналд Тръмп в светлината на стратегията на Кремъл да протака с преговорите за мир в Украйна, докато се опитва да спечели повече на бойното поле, преди неизбежно да се стигне до мирни преговори. Не на последно място – Русия е прекалено ангажирана в Украйна и изпитва затруднения с осигуряването на ресурси за операции на други сцени.

Що се отнася до Тръмп, зам.-ръководителят на канцеларията на Белия дом Стивън Милър подчерта – президентът иска да спре финансирането на руската военна машина. Не е приемливо Индия да продължава да купува руски петрол. Индия на практика е наравно в купуването на руски петрол с Китай. Думите са факт, че след като САЩ вдигнаха митата за Индия и някои руски петролни танкери бяха спрени, но Ню Делхи даде сигнал, че няма да спре изцяло да купува руски петрол – Още: На фона на заплахите на Тръмп: Индия сменя руския петрол с алтернативни доставчици

Trump has made it clear: it is unacceptable for India to keep financing the war by buying oil from Russia, according to Deputy White House Chief of Staff Stephen Miller.



He added, “People will be shocked to learn that India is essentially on par with China in purchasing Russian… pic.twitter.com/LPO1UoOXmq — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2025

U.S. President Donald Trump stated that the U.S. will impose sanctions after his deadline if Russia does not agree to a ceasefire in Ukraine.



U.S. special envoy Steve Whitcoff is expected to visit Moscow on Wednesday or Thursday.



Additionally, Trump mentioned that two U.S.… pic.twitter.com/HR650DQruh — NEXTA (@nexta_tv) August 4, 2025

Между януари и май тази година в Европа е имало 11 предполагаеми хибридни инцидента, подкрепени от Русия, включително опит за саботаж на оптични кабели и клетъчни кули в Швеция, заключава доклад на мозъчния тръст Международен институт за стратегически изследвания (IISS). През цялата 2024 година е имало над 30 руски атаки срещу енергийни, комуникационни, транспортни, военни и други цели в Европа, което е рекорд. Един от примерите, припомнен от Bloomberg – осъдени за палеж във Великобритания. Осъдените са подпалили склад на компания, доставяща оборудване за Starlink за Украйна – Още: Туск потвърди: Русия изгори най-големия мол във Варшава

Според IISS обаче Русия най-вероятно прави преоценка с кого да работи за хибридни операции в Европа и в близко бъдеще руската активност в това отношение пак ще стане по-голяма. А в различни телеграм канали се появиха кадри с бронетранспортьори по улиците на беларуския град Гомел и предположения, че руската армия готви операция откъм Беларус, вероятно в Украйна.

It's reported that suspicious APCs with red squares, typical of Russian forces in Ukraine, were seen on the streets of Homel on August 2. Some had anti-drone cages and commanders with red armbands. pic.twitter.com/nvDCNokZtN — WarTranslated (@wartranslated) August 3, 2025

Междувременно, първият зам.-командващ руските военнокосмически сили генерал-лейтенант Александър Максимчев заяви в интервю за вестник "Красная звезда", че Русия разработва ново поколение радари, с които да се дава ранно предупреждение за въздушни атаки – с дронове и ракети. Максимчев каза, че всички руски военни обекти ще се сдобият с такъв радар.

Войната в Украйна: Развитие в бойните действия

След ден на затишие, рязко увеличение на военната активност в Украйна на дневна база. За 3 август са регистрирани 183 бойни сблъсъка, с 45 повече спрямо 2 август. Руснаците са хвърлили 103 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. С 37 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 26 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4307 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 1200 снаряда по-малко. Руската армия е използвала 2419 FPV дрона, което е с около 2000 по-малко за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е в Покровското направление – 49 спрени руски пехотни атаки там по украински данни. Още 22 са отблъснати в съседното от юг Новопавловско направление. 29 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, а 19 – в област Суми и Курска област, в пограничните райони. 13 руски пехотни атаки е имало в Торецкото направление, а в Запорожка област на практика не е имало бойни действия – в основните направления към Гуляйполе и Орехов не са отчетени никакви руски операции от украинците.

Главнокомандващият украинската армия ген. Олександър Сирски изрично коментира, че най-трудно е при Покровск, от юг – при Новопавловка, което вече е Днепропетровска област, както и от север на Покровск – при Добропиля (Добро поле). Проблем номер едно – увеличаващ се брой малки руски саботажни групи, мъчещи се да заобикалят украински отбранителни позиции и да влизат в Покровск, като там търсят начин да се укрепят някъде по-напред. Затова украинските сили за специални операции вече са ангажирани да спират тези групи – те са обикновено само от 2-3 войници.

В нов свой анализ украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец е категоричен – Часов Яр не е изцяло под контрола на руската армия, тя има напредък и контролира част от центъра на града, до Днепърския язовир. Руснаците дори не контролират изцяло квартал "Новосеверен", камо ли кварталите "Шевченко" "Цех 2" и "Южен", добавя Машовец и подчертава, че явно руското желание да се започне операция към Константиновка на югозапад откъм Часов Яр също се отлага във времето. Още един фактор за това – руските сили откъм Торецк досега е стигнала само до Яблуновка западно от града, тъй като 51-ва общовойскова армия на руските въоръжени сили е отклонена към Покровск, със задача да пробие от север.

За област Суми Машовец казва следното – украинската армия може да стигне до линията Константиновка – Владимировка още през следващата седмица и така да ограничи от запад малкия руски клин в областта. Но за Харковска област руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" твърди, че има разширен руски контрол по река Вовча и това затруднява логистиката за украинската армия във Вовчанск.

На източния фронт, но в северната му част, украинският експерт отчита засилени руски опит за пробив северно от Купянск и прекъсване на украинската логистика по път Р-07: Харков – Чугуев – Купянск. Атакувани са линиите Радковка – Коваловка и Радковка – Мирно. От тази страна вече има руски позиции при бензиностанцията "УкрАвтоГаз" в северните покрайнини на Купянск, но при Кондрашовка, руската армия води боеве да удържи свои позиции, от които иначе ще има флангова заплаха за руските войници при бензиностанцията. Машовец предупреждава, че ако украинската армия не успее да изтласка руснаците от линията Радковка – Кондрашовка, перспективите Купянск да падне се увеличават значително.

За Лиманското направление Машовец вижда забавен руски напредък, но и смята, че много скоро украинската армия може да изгуби добрата си защитна позиция в Серебрянския горски парк, защото вече се водят боеве за Григоровка и това означава опасност за тила на украинските сили в Серебрянския парк. Освен това, южната част на село Торско вече е в руски ръце – фронтално от изток срещу Лиман, което се потвърждава и в дневния анализ на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" също коментира ситуацията там и казва, че центърът на селото е зона на боеве, както и че в Серебрянския парк изглежда има ново руско настъпление.

В Херсон два дни поред руснаците бомбардираха важен мост, който свързва един от кварталите на града (Корабел) с центъра. Съоръжените вече е на практика неизползваемо.

Kherson Regional Administration has released footage showing the aftermath of today’s strike on the crossing. After multiple KAB strikes, the bridge is now in critical condition. pic.twitter.com/UzdQbNi3gw — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2025

