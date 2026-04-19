Затворено небе: Латвия и Литва не дават самолетът на Фицо да прелети над тях към Москва

Литва и Латвия отказаха да позволят на самолета на словашкия премиер Роберт Фицо да премине през въздушното им пространство на път за Москва за честванията на 9 май.

„Литва и Латвия вече ни информираха, че няма да ни позволят да прелетим над тяхна територия по пътя ни към Москва“, заяви самият той във видео съобщение, публикувано във Фейсбук.

„Надявам се, че ще имам време да положа цветя на Гроба на Незнайния воин на Червената армия в Москва“, подчерта Фицо.

„Отношението на балтийските държави към Втората световна война не може да ме спре от намерението да благодаря на Москва за освобождението на Словакия, по време на което загинаха десетки хиляди войници от Червената армия“, каза още той.

Фицо увери, че ще бъде намерен друг маршрут. Припомняме, че подобна ситуация възникна и през 2025 г., когато Естония, Латвия и Литва отказаха да позволят на самолета му да влезе в Русия.

Фицо обяви, че през следващите месеци възнамерява да участва и в събития по случай 82-ата годишнина от десанта на съюзниците в Нормандия и в честванията по случай 250-годишнината на Съединените щати.

