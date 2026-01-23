Зеленски: Договорих се с Тръмп да получим ракети за системите "Пейтриът"

Президентите на Съединените щати и Украйна се договориха на Световния икономически форум за доставка на боеприпаси за противовъздушната система „Пейтриът“. Това предаде агенция Укринформ, като се позова на изказване на президента на Украйна Володимир Зеленски по време на среща. „Разговарях с президента Тръмп и получих – няма да кажа колко – ракети PAC-3 за системата "Пейтриът“, заяви Зеленски.

Още: В САЩ ще правят три пъти повече ракети прехващачи Patriot, готвят се за конфликти на няколко фронта

Украинският президент добави, че посещението му в Давос е било съсредоточено както върху глобални въпроси, така и върху конкретни практически задачи. „Говорихме по световни теми, но също така решихме въпрос, който ясно показва защо отидох там“, каза Зеленски.

Още: Пентагонът одобри продажба на оборудване за "Пейтриът" на Украйна

По-рано бе съобщено, че по време на Световния икономически форум в Давос бяха подписани три споразумения, насочени към възстановяване и реконструкция в различни сектори на украинската икономика, включително енергетиката.

Още: Зеленски: Получихме системи "Пейтриът" от Германия (ВИДЕО)