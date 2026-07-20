Пак дрон в Черно море: Обезвредиха експлозивни отломки в Истанбул (ВИДЕО)

В района на Карабурун, разположен по черноморското крайбрежие на Истанбул, са открити отломки от дрон "камикадзе", натоварен с експлозиви, съобщават местни източници. След откриването на останките на мястото днес, 20 юли, са били изпратени турски специалисти от подразделение за специални операции на военноморските сили, които безопасно са обезвредили отломките чрез контролирана експлозия. Властите все още не са установили произхода на дрона и в момента тече разследване.

Турското военно министерство все още не е публикувало официално изявление.

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The wreckage of a Russian Gerbera drone carrying explosives was found on the coast of Istanbul. Explosive ordnance disposal teams safely neutralized the device. #Turkey pic.twitter.com/q33yRF2Yoi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 20, 2026

Не за първи път

Подобни отломки от дронове са били откривани и преди в турските черноморски провинции Самсун, Трабзон и Кастамону. В тези случаи останките бяха изпратени в Анкара за техническа експертиза.

През юни тази година истински кошмар преживяха плажуващите по Северното Черноморие в Турция, след като военен дрон, зареден с експлозиви, изплува на брега. Инцидентът на плажа „Капъсую“ край селището Куруджашиле, окръг Бартън, беше пореден такъв в региона ни.

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