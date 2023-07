Зеленски говори с Байдън за още помощ: Какъв е резултатът (ВИДЕО)

"Благодаря лично на президента на Съединените щати, Конгреса и американския народ за жизнено важната помощ – военна, финансова, политическа, предоставена на Украйна от началото на пълномащабното нахлуване на Русия“, написа още Зеленски.

Most important outcomes of the meeting between Zelenskyi and Biden:



➡️Support depends on the situation on the battlefield but will never decrease, we were assured

➡️Victory will not be a frozen conflict and we will never exchange territory for anything.

➡️No decision on ATACMS