Зеленски каза колко пари трябват на Украйна, за да издържи срещу Русия и през 2026 г. (ОБЗОР - ВИДЕО)

План "А" и план "Б" за войната – украинският президент Володимир Зеленски накратко обясни за какво се готви Украйна, след като подпаления от руския диктатор Владимир Путин пълномащабен военен конфликт гори вече над 3,5 години и не се вижда как скоро ще се стигне до устойчив мир. Зеленски направи разяснения по време на съвместната си пресконференция с председателя на ЕП Роберта Мецола – Още: Европарламентът открива постоянен офис в Киев: "Украйна никога няма да върви сама по пътя към мира" (ВИДЕО)

Зеленски обясни, че за Украйна цената на година война с Русия в момента е 120 млрд. долара. Половината от тези пари идват от украинския държавен бюджет. Затова – план "А" на Киев е войната да свърши тази година, като украинската визия е, че най-силен инструмент за това са украинските операции с далекобойни удари по критично важни руски обекти. План "Б" - войната продължава и през 2026 година, т.е. разчита се западните съюзници да осигурят още 60 млрд. долара за тогава. "Дължен съм да намеря (осигуря) тези пари", подчерта украинският президент – по думите му това е голямо предизвикателство.

Същевременно Зеленски потвърди какви ще са първите оръжия, които Украйна ще получи по новия механизъм, наречен Priority Ukraine Requirements List (PURL). Става въпрос за ракети за ПВО системи Patriot ("Пейтриът") и боеприпаси за ракетните системи за залпов огън HIMARS. Украинският президент уточни, че по механизма вече са набрани около 3,5-3,6 млрд. долара. Какво представлява той накратко – европейските съюзници на Украйна ѝ купуват американско оръжие.

I am pleased to welcome the @EP_President, Roberta Metsola, to Ukraine today on her fourth visit during these years of war.



We discussed key areas of engagement between Ukraine and the European institutions: support for Ukraine’s EU accession negotiations and the importance of… pic.twitter.com/qRzcKztvTL — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 17, 2025

"Днес, когато тиранията отново заплашва Европа, ние и нашите съюзници сме обединени в подкрепа на Украйна за възпиране на агресията" - това напомни крал Чарлз III на американския президент Доналд Тръмп, който подкрепя Украйна на думи и то невинаги, а като действия е далеч от каквото и да е усмиряване на Путинова Русия:

King Charles III: “Today, as tyranny once again threatens Europe, we and our allies stand united in support of Ukraine to deter aggression.” Meanwhile, Trump gives a token nod but keeps pressuring Zelensky to give up land instead of backing Ukraine’s sovereignty. pic.twitter.com/OMgpNq9dRv — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

Че Русия явно няма намерение да слага край на войната дори при териториални отстъпки от Украйна подсказа поредно изявление на руския външен министър Сергей Лавров. Той заяви, че предаване на украинска земя на Русия без бой няма да спре войната, това няма да се случи и при пълно възстановяване на търговско-икономическите връзки със САЩ. Само отстраняване на "първопричините" за войната ще значи край - първопричините според Путинова Русия са предполагаемите "заплахи за сигурността на Русия от украинска и изобщо от западна посока", които се дължат на разширяването на НАТО на изток и предполагаемото "изтребване" от украинското правителство на всичко, което е "свързано с Русия и руския свят (русский мир)", включително руския език, култура, православие и медии. С други думи, Кремъл иска капитулация на Украйна, превръщането ѝ в руски сателит като Беларус, както и възстановяване на влиянието си в Източна Европа, с връщане на НАТО назад, в границите от Студената война.

"Руската армия никога не се цели в цивилни обекти или в цивилни", заяви цинично Лавров, който поиска „доказателства“ за руските военни престъпления. Няколко от многобройните примери, включително и от Суджа, където в руска цел се превърнаха и обикновени цивилни руснаци:

"The Russian army never strikes civilian targets." - Lavrov stated. pic.twitter.com/pCiQTvHGeM — WarTranslated (@wartranslated) September 17, 2025

А Зеленски направи коментар и за руската атака, поразила сградата на Украинския министерски съвет. Тя беше ударена с руска ракета, но за щастие ракетата не се взриви. Ако беше се взривила, половината сграда щеше да бъде срината, каза украинският президент пред Sky News – Още: Живот в паралелна реалност: Лавров видя окупатори в Украйна, но не руски (ВИДЕО)

"Thank God, the Russian missile that hit the Cabinet of Ministers building did not explode. If it had detonated, half of the building would have been destroyed." - Zelensky said in an interview with Sky News. pic.twitter.com/VDx82VWtYF — WarTranslated (@wartranslated) September 17, 2025

И докато Лавров говори буквално смешки за руската инвазия в Украйна и за това какво върши руската армия там, в окупирания от руснаците град Донецк (при това от 2014 година де факто) ситуацията с елементарна основна нужда ескалира. Там вода и водоснабдяване няма – и вече текат междусъседски войни за живителната течност – Още: Путин разбра, че в Донецк няма вода. Псувни: В Африка има, а за нас няма (ВИДЕА)

The “Russian world” in 2025. In occupied Donetsk, residents fight over water. A man films his neighbors pumping water upstairs with a motor, leaving others without any supply. pic.twitter.com/WchimqQncf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

На практика няма никаква промяна в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база съгласно официалните украински данни. На 17 септември, съгласно информацията от украинския генщаб, е имало 184 бойни сблъсъка. На 16 септември бяха 183. Руснаците са хвърлили 153 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 35 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 14 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4766 изстреляни снаряда, като това е с около 80 повече на дневна база. Руската армия е използвала 6097 FPV дрона, което е със около 100 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак Покровското направление е най-тежко – има 69 спрени руски пехотни атаки там през последните 24 часа по украинските данни. В съседното от юг Новопавловско направление е имало 22 руски пехотни атаки. 21 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, а в съседното от юг Северско направление са 14 – началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов твърди, че руснаците напълно са превзели Серебрянското горско стопанство. В Торецкото направление, с поглед към Константиновка и Мирноград, е имало 17 руски пехотни атаки. По 11 руски пехотни атаки са станали в пограничния район на Суми и Курска област, както и в Харковска област, при Вовчанск.

A HIMARS GMLRS rocket struck a concentration of Russian assault troops on motorcycles in Donetsk region. pic.twitter.com/fosY8t7RPB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

В материал на Sky News се обръща внимание, че руснаците не се стремят да щурмуват директно Покровск, а се стараят да създадат зона, плътно покрита от FPV дронове, където да е невъзможно да се оцелее. Според д-р Марина Мирон, целта е постепенно обкръжение. Друг пример за украински град, който се превръща в смъртоносна зона заради руските FPV дронове, е Дружковка – в направлението на север от Покровск, към агломерацията Славянск – Краматорск. За това предупреждават украинският военен телеграм канал "Офицер", както и украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов с позивна "Осман".

A Ukrainian airstrike hit Russian positions in Shevchenko on the Pokrovsk front. pic.twitter.com/CrU13NsrX9 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

"Офицер" обаче сипе далеч по-жестоки критики за Купянск. Според канала, защитата на града е провалена и изобщо не е била организирана както трябва. Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, твърди, че руските войници постепенно навлизат по-навътре в Купянск. "Нашите сили настъпват от северната част на града с въздушна подкрепа. Руските сили се опитват да заобиколят многоетажните сгради. Водят се тежки боеве", обобщават и колегите им от "Два майора".

The 57th Separate Motorized Infantry Brigade captured a Kenyan national, Evans, on the Vovchansk axis. He says he came to Russia as a tourist, was coerced into signing "work" papers that turned out to be a military contract, given one week of training and threatened, then fled to… pic.twitter.com/Y0E6Tb8oLL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 17, 2025

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 75 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по Украйна. Свалени са 48 дрона, на 6 места е имало успешни руски удари, сочат данните на украинските ВВС. Руски дронове са ударили бензиностанция в Полтавска обласст, ранени са четирима души, има и нови руски удари по украинска жп инфраструктура, пак в Полтавска област. Според сводката на руското военно министерство, тази нощ над руска територия са свалени 43 дрона. Най-много – 23, са свалени над Ростовска област, още 11 над Волгоградска област. Украинското партизанско движение АТЕШ е подпалило релейна станция при Екатеринбург, с което е допринесло за хаос в жп движението в региона:

ATESH partisans paralyzed a railway hub near Yekaterinburg.



Due to damage to relay equipment, train movements have been disrupted on all strategic routes. In particular, this hub was used to deliver ammunition, armored vehicles, fuel, and personnel to the front, as well as to… pic.twitter.com/DegRt4GHWx — WarTranslated (@wartranslated) September 17, 2025

