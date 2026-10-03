Зеленски: Къде е моята балистична ракета, способна да достигне Москва?

Украинската балистична ракета FP-9, способна да достигне руската столица, ще бъде готова тази есен, обяви президентът Володимир Зеленски в интервю за Ройтерс. Президентът каза, че е говорил с производителя Fire Point и ги е пришпорил да побързат. "Казах им: "Къде е моята FP-9?" Имаме нужда от FP-9". И поясни, че са го уверили, че ракетата ще е готова тази есен.

Зеленски заяви още в интервюто, че украинските ВВС са били принудени да разчитат на изтребителите си F-16 и на МиГ-ове, за да свалят около 60% от руските реактивни дронове, но запасите от 20-милиметрови боеприпаси и за тези самолети са почти изчерпани.

Зеленски: Половината от украинските F-16 са на ремонт в Европа

В интервюто той заяви още, че Украйна ще засили ударите по руските петролни рафинерии в отговор на новата кампания от въздушни удари на Москва, целяща да принуди хората да напуснат Киев и други големи градове.

"Трябва да отговорим по всякакъв възможен начин. Трябва да отговорим на атаките им срещу нашия енергиен сектор с удари срещу техния енергиен сектор. На първо място, срещу петролните рафинерии: това им носи пари за финансиране на тази война. Но ние, разбира се, няма да нанасяме, като тях, удари по никакви граждански цели."