Зеленски показа как да пазим изборите - взривяваш дейта центровете на "Яндекс" и готово (ВИДЕО)

Литовският премиер Миндаугас Синкявичюс смята, че ударите на Украйна по дейта центровете на "Яндекс" (Yandex) в Русия биха могли да помогнат за защитата на изборите в страните от ЕС от чуждестранна намеса. В последната седмица Украйна порази с далекобойните си дронове 3 от общо 5 големи дейта центрове на руския монполист на онлайн услуги.

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"Мисля, че трябва да помолим г-н Зеленски да удари повече центрове за данни в Русия и това евентуално би могло да помогне", каза Синкявичюс, цитиран от Литовското национално радио и телевизия (LRT). Той беше попитан какво трябва да направят Литва, Полша и други съюзници, за да защитят изборите в своите страни от намеса отвън.

Изявлението беше направено на Варшавския форум за сигурност. По-рано украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на същия форум, заяви: "Когато започнахме да реагираме на руската операция срещу нашите центрове за данни и когато нашите удари достигнаха до центровете за данни на Yandex, нещата изведнъж станаха малко по-лесни в много социални мрежи. Много хора забелязаха това. И имаше по-малко омраза, по-малко раздори и по-малко провокации, защото имаше по-малко ботове. И е съвсем ясно откъде идват тези ботове" - Още: Нова тенденция? Втори ден, втори удар на украинците по дейта център на Yandex (ВИДЕО)

Zelensky: When our strikes reached Yandex data centers, there was less hate, less division, and fewer provocations on social media. Because there were fewer bots, it's pretty clear where those bots were coming from. https://t.co/JPpqeWHZhJ — Clash Report (@clashreport) October 12, 2026

След атаките срещу центровете за данни на Yandex, твърдението за значително намаляване на прокремълската тролска активност стана широко разпространено в социалните медии. За да се илюстрира това твърдение, погрешно бяха използвани графики на трафика на мрежата на търсачките на Yandex, записани от платформата Cloudflare Radar, които блогъри и политици объркаха с реалната активност на ботове в социалните медии, коментира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

Обаче намаление на активност действително имаше - и чешкият евродепутат Томаш Здеховски не можа да устои, като жегна крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AfD) точно по темата с активността в социалните мрежи в нейна полза, след като центровете на "Яндекс" пламнаха: :Толкова много се говори за германски патриотизъм... и след това връзката с Русия се срива" - ОЩЕ: Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

Have the Kremlin bots disappeared? After strikes on Yandex data centers, automated traffic plummeted nearly 250-fold Social media users quickly noticed an interesting coincidence: as traffic dropped, pro-Kremlin bots also appeared to become less active. These accounts flood comment sections, stir up conflicts, and create the illusion of widespread public support. Czech MEP Tomáš Zdechovský couldn't resist taking a jab at Germany's far-right Alternative for Germany (AfD) party: “So much talk about German patriotism… and then the connection to Russia goes down.” — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2026

Докъде стигна възстановяването на "Яндекс"?

Междувременно ръководителят на финансовия отдел на "Яндекс" Дмитрий Пирогов съобщи, че Yandex Pay частично е възстановил достъпа до преводи и плащания. "Възстановихме достъпа до преводи и плащания за някои потребители. Преводите в Saves, чрез системата за бързи плащания и използването на банкови данни, също постепенно се възстановяват. Много от вас вече могат да виждат и управляват средствата си. Отваряме достъпа постепенно, за да позволим на услугата да се справи с натоварването. Ако някоя функционалност в момента не е налична, моля, изчакайте малко", каза той.

"Yandex Pay обаче все още е не е в нормалното си състояние. Някои функции все още не са налични и е възможно да възникнат грешки при определени транзакции. Продължаваме да поправяме това", написа той в канала си в Телеграм.

Пирогов обяви, че Yandex Pay няма да счита плащанията по заеми, направени по време на прекъсването, за просрочени.

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