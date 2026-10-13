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Зеленски показа как да пазим изборите - взривяваш дейта центровете на "Яндекс" и готово (ВИДЕО)

13 октомври 2026, 7:09 часа 202 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски показа как да пазим изборите - взривяваш дейта центровете на "Яндекс" и готово (ВИДЕО)

Литовският премиер Миндаугас Синкявичюс смята, че ударите на Украйна по дейта центровете на "Яндекс" (Yandex) в Русия биха могли да помогнат за защитата на изборите в страните от ЕС от чуждестранна намеса. В последната седмица Украйна порази с далекобойните си дронове 3 от общо 5 големи дейта центрове на руския монполист на онлайн услуги.

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"Мисля, че трябва да помолим г-н Зеленски да удари повече центрове за данни в Русия и това евентуално би могло да помогне", каза Синкявичюс, цитиран от Литовското национално радио и телевизия (LRT). Той беше попитан какво трябва да направят Литва, Полша и други съюзници, за да защитят изборите в своите страни от намеса отвън.

Изявлението беше направено на Варшавския форум за сигурност. По-рано украинският президент Володимир Зеленски, говорейки на същия форум, заяви: "Когато започнахме да реагираме на руската операция срещу нашите центрове за данни и когато нашите удари достигнаха до центровете за данни на Yandex, нещата изведнъж станаха малко по-лесни в много социални мрежи. Много хора забелязаха това. И имаше по-малко омраза, по-малко раздори и по-малко провокации, защото имаше по-малко ботове. И е съвсем ясно откъде идват тези ботове" - Още: Нова тенденция? Втори ден, втори удар на украинците по дейта център на Yandex (ВИДЕО)

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След атаките срещу центровете за данни на Yandex, твърдението за значително намаляване на прокремълската тролска активност стана широко разпространено в социалните медии. За да се илюстрира това твърдение, погрешно бяха използвани графики на трафика на мрежата на търсачките на Yandex, записани от платформата Cloudflare Radar, които блогъри и политици объркаха с реалната активност на ботове в социалните медии, коментира руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA. 

Обаче намаление на активност действително имаше - и чешкият евродепутат Томаш Здеховски не можа да устои, като жегна крайнодясната германска партия "Алтернатива за Германия" (AfD) точно по темата с активността в социалните мрежи в нейна полза, след като центровете на "Яндекс" пламнаха: :Толкова много се говори за германски патриотизъм... и след това връзката с Русия се срива" - ОЩЕ: Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

Докъде стигна възстановяването на "Яндекс"?

Междувременно ръководителят на финансовия отдел на "Яндекс" Дмитрий Пирогов съобщи, че Yandex Pay частично е възстановил достъпа до преводи и плащания. "Възстановихме достъпа до преводи и плащания за някои потребители. Преводите в Saves, чрез системата за бързи плащания и използването на банкови данни, също постепенно се възстановяват. Много от вас вече могат да виждат и управляват средствата си. Отваряме достъпа постепенно, за да позволим на услугата да се справи с натоварването. Ако някоя функционалност в момента не е налична, моля, изчакайте малко", каза той.

"Yandex Pay обаче все още е не е в нормалното си състояние. Някои функции все още не са налични и е възможно да възникнат грешки при определени транзакции. Продължаваме да поправяме това", написа той в канала си в Телеграм.

Пирогов обяви, че Yandex Pay няма да счита плащанията по заеми, направени по време на прекъсването, за просрочени.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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