Ударени кораби край България:

Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

12 октомври 2026, 7:02 часа 522 прочитания 0 коментара
Снимка: Darwin Laganzon / Pixabay
Украйна срина "Яндекс" - къде са ордите от тролове-копейки?

Три поредни украински далекобойни атаки удариха три различни дейта центрове на монополиста в онлайн услугите в Русия - "Яндекс" (Yandex). Тези удари бяха отговор на руски атаки по украински дейта центрове основно в Киев. И изглежда украинските удари влияят не просто на живота на руснаците, защото редица услуги на компанията не работят както трябва, но дори и на изглеждащи по-далечни и несвързани с това "услуги" - ОЩЕ: Русия в каменната ера - без пари онлайн и още: Трети дейта център на "Яндекс" е аут (ВИДЕО)

Популярната сатирична българска фейсбук страница "Копейкин" публикува няколко поста по темата - и то с наблюдения за намаляване на активността на известни не само български страници във Facebook, но и на такива в чужбина - например "Алтернатива за Германия" (АзГ) е чувствително по-малко активна онлайн, а има данни и как активността на руските ботове в световен мащаб се е сринала - ОЩЕ: Шеф на "Яндекс" към руснаците: Разбираме, че нямате достъп до парите си, но това е положението

Специално за България въпросът е какво се случва с каналите на Мартин Карбовски и Явор Дачков - отдавна известни с поддържането на позиции, които са много изгодни за режима на руския диктатор Владимир Путин. Все още е рано да се каже със сигурност колко точно е повлиял сривът на "Яндекс", но всеки може да прегледа каналите на Карбовски и Дачков и да направи сравнение на "харесванията" на публикациите им в последните 24-48 часа и преди това, когато дейта центърът на "Яндекс" във Владимир все още не беше подпален от Украйна. Дори ръководството на "Яндекс" описва този дейтацентър като "домът на нашите услуги" - ОЩЕ: "Орди от тролове": Вицепремиер с обиди към опозицията, обвинения в пропаганда и овладяване на БНР

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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