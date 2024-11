Ако Украйна влезе в НАТО, това ще сложи край на горещата фаза на войната – това заяви украинският президент Володимир Зеленски пред Sky News. Само че има важни нюанси.

Какви са те – поканата на НАТО да важи за Украйна в границите ѝ от 1991 година. За момента обаче окупираните от Путинова Русия украински земи може да останат извън тази сметка – и да бъдат върнати на по-късен етап, по пътя на дипломацията.

"Ако искаме да спрем горещата фаза на войната, трябва територията на Украйна, която контролираме, да остане под наш контрол. Трябва да го направим бързо – а след това, окупираната ни от Русия територия може да бъде върната по пътя на дипломацията (около една пета от територията на Украйна)", са цитираните от Sky News думи на Зеленски. Но той добавя и по-важното – никой не е предлагал на Украйна официално да влезе в НАТО.

При спиране на огъня трябва да има гаранции, че руският диктатор Владимир Путин няма да се върне с армията си в Украйна, подчерта украинският президент, който изрично казва и, че окупираната от Русия украинска територия не може да бъде призната от Киев за руска. Неговото интервю обаче беше интерпретирано от една от най-популярните украински информационни агенции УНИАН в смисъл, че Зеленски е готов да остави окупираните от Русия украински земи в замяна на членство в НАТО: Кулеба: Мирният план на Тръмп ще бъде политическият край на Зеленски

Руското външно разузнаване публикува позиция, според която Запада иска да замрази войната в Украйна, за да възстанови боеспособността на украинската армия. По време на примирието западните държави щели да подготвят 100 000 наемници, които да пратят в Украйна, казва ръководената от Сергей Наришкин руска разузнавателна служба.

"Според наша информация германските военни вече си спомят опита от установяването на окупационен режим в Украйна от нацистите по време на Великата отечествена война. В същото време Бундесверът стигна до извода, че изпълнението на полицейските функции би било невъзможно без "зондеркомандите на украинските националисти". Те ще измислят ново име, но по същество ще бъдат същите наказателни сили на Бандера", се казва в изявлението на СВР.

Предвид курса на ескалация, който поеха САЩ, на дневен ред стои въпросът да възобновим изпитанията на ядрено оръжие. Това каза руският зам.-министър Сергей Рябков, цитиран от ТАСС. "Ситуацията е доста сложна във всички аспекти", добави той.

Думите на Рябков ТАСС оправдава с руски преценки, че Вашингтон можело да възобнови пълномащабни ядрени опити. Ако това стане, Русия ще отговори реципрочно, коментира Владимир Ермаков, директор на отдела за неразпространение и контрол на оръжията в руското външно министерство още в началото на 2024 година.

Снощи стана ясно и, че генерал-майор Михайло Драпатий поема сухопътните сили на Украйна. Драпатий е известен като командир на Втори батальон на 72-ра механизирана бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), когато през 2014 година бригадата навлиза в Мариупол и разбива барикадите на проруските сепаратисти там, за да върне украинския град под украински контрол. Мариупол беше превзет от Русия през пролетта на 2022 година:

Major General Mykhailo Drapatyi, appointed to lead the Ukrainian Ground Forces, is known for commanding the 2nd Battalion of the 72nd Mechanized Brigade, which entered Mariupol in May 2014.



