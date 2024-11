Зеленски представи 10-те точки от Плана си за устойчивост пред украинския парламент

Във вторник, 19 ноември, украинският президент Володимир Зеленски представи вътрешния План за устойчивост на Украйна в своя реч пред Върховната Рада (парламента на страната).

President Zelensky presented Ukraine's internal resilience plan to the Verkhovna Rada, consisting of 10 key points, including unity, security, energy, and cultural sovereignty. Most points will be refined, with the full plan to be revealed in December. He also dismissed rumors…