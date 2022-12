Зеленски пристигна в Донецк и поздрави украинските войници (ВИДЕО)

„Най-силните сред най-силните, най-добрите – нашите въоръжени сили“, написа той в профила си във Facebook.

While #Putin continues to promise to visit #Donbas for months, President #Zelenskyy arrived to #Sloviansk, #Donetsk region from where he congratulated #Ukrainian soldiers on Defender's Day. pic.twitter.com/ofDQfMuGix