Ваканция в армията: Това е изборът на хиляди млади поляци

Около 10 000 поляци на възраст от 18 до 35 години избраха да прекарат ваканцията си в армията. Стартирала през 2024 г., в продължение на 27 дни програмата превръща младите поляци в резервисти в полската армия, разказва уважавания френски вестник Le Monde. Обучението е важно, тъй като Полша е най-близо до войната в Украйна, поради близостта си с украинската държава, Беларус и руската Калининградска област. Обучението е особено актуално на фона на съвместното военно учение между Русия и Беларус, планирано през периода 12-16 септември

Преди месеци началникът на Бюрото за национална сигурност генерал Дариуш Луковски разкри, че в случай на война с Русия Полша няма да може да издъдржи дълго. ОЩЕ: Заплашени ли са Полша и балтийските държави: Военно учение Русия - Беларус

"Не като бормашина": Из първите съвети за пушката

В рамките на Първа бронирана бригада във Варшава, в източните предградия на полската столица, вниманието и стресът са в своя пик в този дългоочакван ден. Тези момичета и момчета на двадесет години са част от 10 000 доброволци на възраст от 18 до 35 години, които се отзоваха на лятната програма за набиране на полската армия.

Ето как изглежда един техен ден - под един насип трима инструктори с полски пушки Grot в ръце обясняват на около петнадесет млади поляци как да държат оръжията си, докато последните се подготвят да направят първия си изстрел.

"Лакти близо до тялото, дясното рамо напрегнато. Не като бормашина! Дръжте оръжието здраво с палец, който го блокира отгоре!", уточнява инструктор.

По-нататък, по-напреднали амбициозни войници стрелят по черни и бели цели, докато техните другари, разположени на върха на насипите, сигнализират за опасността, развявайки червен флаг. ОЩЕ: Изненада: Полша смята, че няма да издържи дълго при война с Русия