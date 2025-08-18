Кои жени и мъже влизат в "Ергенът: Любов в рая" (ВИДЕА)

Телевизионният ефир обещава да бъде по-горещ от всякога с новото предаване "Ергенът: Любов в рая". В социалните мрежи от продукцията публикуваха видеа, в които се разкриват част от жените и мъжете, готови да се впуснат в страстната любовна надпревара. Имената на участниците все още официално не са обявени, но наблюдателни зрители заподозряха познати гласове и побързаха да коментират предположенията си.

Според някои от феновете на риалити форматите, в новото романтично шоу ще участват добре познати бивши "ергенки" като Дениз Хайрула, чийто глас сякаш се чува в едно от видеата, Ферай от четвърти сезон на "Ергенът", а също и колоритната Габи с остри изказвания от сезон две. Сред момичета сякаш забелязваме и усмивката на провокативната и емоционална Благовета от първи сезон.

Зрителите подозират, че между мъжете ще видим отново Виктор Русинов, въпреки че знаем, че той участва в новото издание на онлайн риалити предаването "Къщата на инфлуенсърите".

Засега официално потвърдена информация няма, но съвсем скоро ще научим имената на участниците.

Вълнуващо преживяване

Новото любовно предаване обединява елементи от "Eргенът" и "Островът на изкушението" – група необвързани мъже и жени се събират в луксозно имение, за да изградят връзки, да флиртуват и да преминат през драматични обрати. "Ергенът: Любов в рая" ще покаже харизматични мъже и жени, които обичат флирта, забавленията и не се страхуват да заявят чувствата си пред камерите. Всеки участник ще допринесе със своята уникалност и присъствие, превръщайки шоуто в емоционално и вълнуващо преживяване за зрителите.

