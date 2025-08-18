Азербайджан се опълчи на Русия и Путин за втори път удари азерска база с горива в Украйна (ВИДЕО)

Русия е атакувала терминала на азербайджанската държавна петролна и газова компания SOCAR (СОКАР) в Одеска област с дронове клас "Шахед". Това обяви азербайджанската информационна агенция APA. Щетите са много големи - заради избухналия пожар от удара са повредени 17 резервоара-цистерни, сграда на помпена станция, технически помещения, както и пунктове за претегляне на петрол и горива.

Общо в ударения склад е имало над 16 000 тона горива, пише APA. Отделно вече има реакции в азербайджански медии, че това не може да е случайно.

ВИДЕО, 18+ (може да се гледа само от регистрирани потребители на "Х" и само ако са логнати в профилите си)

Потвърждение за ударен от руската въздушна атака обект на енергийната инфраструктура в Одеса даде и ръководителят на Военновременната администрация на града Олег Кипер. Той не каза, че това е обект на СОКАР, а само, че се намира в покрайнините на града и че няма загинали и ранени, а пожарът вече е овладян.

APA обаче не пропуска да каже, че ударът срещу базата е всъщност втори, като и двата са станали през август, и двата са дело на Русия. На 8 август поне 10 руски дрона клас "Шахед" са атакували базата на СОКАР при Одеса, като е имало щети след атаката. На 10 август президентът на Азербайджан Илхам Алиев осъди предишни руски атаки срещу обекти на азербайджанската енергийна инфраструктура в Украйна, включително тази петролна база.

Междувременно, в Харков убитите след поредната нощна руска въздушна атака са вече 7, включително деца, ранените са поне 30. А в Суми руснаците удариха университет, докато в град Запорожие има вече 17 ранени след друг руски въздушен удар, нанесъл щети на гражданска инфраструктура - Още: Преди срещата Тръмп-Зеленски руснаците убиха 2 деца в Харков, избито е цяло семейство без майката (СНИМКИ)