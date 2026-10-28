Избраха най-великата "Златна топка" в историята: Роналдо надви Меси

Кристиано Роналдо спечели още едно признание в историческото си съперничество с Лионел Меси. Два дни след церемонията по връчването на "Златната топка" за 2026 година френското списание "Франс Футбол" обяви победителя в новата специална категория "Златна топка на всички времена" (B.O.A.T.). Отличието отиде при португалската суперзвезда за представянето му през 2008 година, когато завоюва първата от общо петте си "Златни топки".

Роналдо изпревари Меси в специалната класация

В гласуването португалецът остави зад себе си знаменитата 2012 година на Лионел Меси, когато аржентинецът отбеляза рекордните 91 гола в рамките на календарната година. Двамата големи съперници доминираха в класирането, като единственият друг футболист, намерил място сред първите 13 позиции, беше бразилската легенда Роналдо Назарио с представянето си през 2002 година.

За разлика от традиционната "Златна топка", победителят в новата категория беше определен изцяло чрез фенски вот, а не от международно жури от журналисти. До участие бяха допуснати единствено футболисти, печелили отличието поне два пъти. Гласуването беше за конкретна година, в която съответният играч е триумфирал с трофея.

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Платен вот и хиляди повторни гласувания

Любопитен детайл е, че участието в анкетата е струвало едно евро, като срещу сумата феновете са получавали допълнителни привилегии, включително възможност за участие в томбола за два пропуска за церемонията през 2027 година.

Според публикуваните данни 5009 души са гласували повече от веднъж. От тях 44 участници са дали между 10 и 26 гласа, други 300 са гласували между 5 и 9 пъти, а 4665 са подкрепили предпочитаните си футболисти между 2 и 4 пъти.

Това означава, че отличието отразява резултатите от платен фенски вот с възможност за многократно гласуване, а не оценка на независимо експертно жури.

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