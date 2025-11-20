Войната в Украйна:

Зеленски: Русия се опитва да направи само едно - да отложи санкциите и да спечели повече време за война (ВИДЕО)

Днес имах среща с представителите на САЩ. Сериозна делегация и много сериозен разговор. Американската страна представи своите предложения - точките от дневния ред за прекратяване на войната - своята визия. От първите дни на войната заемаме една, изключително проста позиция: Украйна има нужда от мир. А истинският мир е такъв, който няма да бъде нарушен от третата инвазия. Достоен мир – така че условията да са насочени с уважение към нашата независимост, нашия суверенитет, към достойнството на украинския народ. И ние трябва да осигурим точно такива условия. Това заяви в традиционното си вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски.

Очертах какъв е принципът за нас. И се разбрахме, че екипи ще работят по тези предложения - за да станат реални. Няма да правим драстични изявления и сме решени на ясна, честна работа – Украйна, САЩ и нашите приятели и партньори в Европа и света, категоричен е той.

Тези дни много разговори с европейските лидери, имахме много контакти - благодаря на всички приятели на Украйна за подкрепата. Днес разговарях с президента на Финландия Стуб – заедно съгласуваме усилията си. Постоянно във връзка с други лидери, сред които и президентът на Франция. Очаквам да говоря с президента Тръмп през следващите няколко дни. Знаем, че силата на Америка и подкрепата на Америка могат да приближат мира и не искаме да го загубим. Разбираме и че в Русия няма истинско желание за мир, иначе нямаше да започнат тази война, заяви той.

Много оценки и то съвсем справедливи са, че Русия тази година се опитва да направи само едно нещо, а то е: да отложи санкциите и да спечели повече време за война. Америка може да накара Русия да сложи край на войната. Ще продължа да работя за това на сто процента – цялото ми време е посветено на това в момента. Украйна има нужда от мир и ще направим всичко, за да не каже никой по света, че опитваме да нарушим дипломацията. Това е важно, категоричен бе Зеленски.

 

Елин Димитров
