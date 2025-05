Има ли смисъл от преговорите в Истанбул? Путин избра най-ниското ниво делегация

Руският диктатор Владимир Путин до последно държа в тайна състава на делегацията, която изпраща на инициираните от него самия преговори в Турция. Украинският президент Володимир Зеленски, както впрочем и всички останали световни лидери и политически наблюдатели, бяха държани в неведение и относно това дали самият Путин ще благоволи да пътува дотам, макар от всевъзможните претексти, които заваляха от Кремъл след като Зеленски настоя за лична среща, да бе ясно, че това няма да стане.

Украйна, за разлика от Русия, обяви своевременно преговорния си екип, който включва ръководителя на канцеларията на президента Андрий Ермак, министъра на отбраната Рустем Умеров и главния дипломатически съветник Ихор Жовква. В Турция е и външният министър Андрий Сибиха. "Очаквам да разбера кой ще присъства от руска страна и тогава ще определя следващите стъпки на Украйна", каза Зеленски в обръщение в 20:00 ч. вчера, 14 май.

До последния момент, т.е. до малко преди полунощ на 14 май, украинците не знаеха с кого ще преговарят нито дори дали изобщо преговори ще се състоят или Зеленски ще има среща само с турския президент Ердоган. Защото от това кой ще влезе в руската делегация зависеше на какво ниво ще бъде представена Русия - логично е, ако това са участници, които не могат да вземат никакви решения, срещата да не доведе до никакви резултати.

Впрочем The Washington Post, позовавайки се на двама дипломати, пожелали анонимност, съобщи, че Зеленски е бил толкова разочарован от развитието на ситуацията, че е заявил, че няма да позволи на украинската делегация да се срещне с руската, тъй като просто не вижда смисъл в това пътуване. САЩ и лидери на европейски държави са го убедили все пак да осъществи това пътуване с аргумента, че ако руснаците не се появят на преговорите, това ще има негативни последици за самата Русия.

И така чак когато стана известно, че Зеленски заедно с екипа си вече е излетял за Анталия, Путин подписа указа с участниците в своята делегация. Както писахме, начело на делегацията е помощникът му Владимир Медински, а останалите членове са зам.-министърът на външните работи на Русия Михаил Галузин, началникът на Главното управление на Генералния щаб на руските въоръжени сили Игор Костюков и зам.-министърът на отбраната Александър Фомин. Тоест в делегацията няма да вземат участие нито външният министър Сергей Лавров, нито военният министър Андрей Белоусов, а само техните заместници. Плюс към делегацията са добавени и четирима експерти. С други думи Путин трудно можеше да подбере делегати с по-нисък ранг. Още: Путин подписа указ кой да отиде в Турция да преговаря за мир в Украйна

Какви точно преговори може да има при такива участници от руска страна е въпрос с предизвестен отговор. Така че дали въобще ще се срещнат министрите Сибиха и Умеров със заместниците на Лавров и Белоусов? Или ще си предават съобщения през държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който също е в Турция?

Съответно моментално стана ясно, че и американският президент Доналд Тръмп, който допускаше варианта да лети до Турция, се отказа, разбирайки, че Путин няма да е там. След като Кремъл публикува списъка с руската делегация източник от администрацията на Белия дом е потвърдил пред Ройтерс, че визитата на Тръмп до Турция се отменя.

Да питаме ли какво стана с гръмкото обещание на Тръмп да чакаме "добри новини в четвъртък, може би петък"? Мисля, че е излишно.

Впрочем украинците по всичко изглежда, че ще имат наситени срещи с турските си колеги, както и с американските представители, които вече са на място. Но това по никакъв начин не помага за прекратяване на войната при липсата на всякакво желание от страна на агресора Русия, която продължава да протака. А протака, защото господарят на Кремъл е съвсем наясно, че спре ли войната за него няма политическо бъдеще. Няма никакво бъдеще.

П.П. Украинският външен министър Андрий Сибиха вече съобщи, че е провел среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и със сенатора републиканец Линдзи Греъм. "Срещнах се с Марко Рубио и Линдзи Греъм в Анталия, за да предам визията на президента Володимир Зеленски за по-нататъшните мирни усилия и да координираме позициите си през тази критична седмица. Обсъдихме подробно логиката на по-нататъшните стъпки и споделихме нашите подходи", написа той в социалната мрежа X. И добави, вероятно без самият той да си вярва, че се очаква Русия "да отвърне със същото".

