Зеленски: Руснаците се готвят за нов удар (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски призова всички международни партньори – Съединените щати и европейските страни, да разберат как агресивните действия на Русия дискредитират всички дипломатически преговори. Държавният глава направи това изявление в традиционното си вечерно видео обръщение към украинците, публикувано в социалните мрежи. В него Зеленски разказа за разговора си с френския му колега Макрон. „Еманюел отбеляза съществуващите предизвикателства. Обсъдихме помощта за Украйна, от която се нуждаем най-много сега. Разчитаме на подкрепата на Европа“, отбеляза Зеленски.

В същото време, както заяви украинският президент, е важно лидерите и държавите да не мълчат за случващото се. „Те не трябва да мълчат за факта, че руснаците все още се опитват да причинят колкото се може повече болка на украинците, независимо от каквато и да е дипломация“, подчерта Зеленски. „Знаем също, че руснаците се готвят за нов удар. Разузнаването предоставя информация за това. Важно е Америка, Европа и всички наши партньори да разберат как всеки руски удар дискредитира дипломатическия дискурс“, подчерта Зеленски.

Държавният глава постави специален акцент и върху текущите дипломатически усилия. „Когато има толкова много дипломатически усилия за прекратяване на тази война, когато американците разговарят с руснаците, а европейците се опитват, всяка дипломация трябва да има реална тежест пред хората – истинско значение в настоящата ситуация. Когато руските удари продължават, когато нападенията продължават, е трудно за хората да почувстват, че дипломацията е конструктивна и може да доведе до резултати. Всеки, който наистина иска мир, трябва да помисли как да гарантира, че руснаците се готвят не за нови масирани атаки, а за край на войната“, подчерта Зеленски. Както добави президентът, светът има силата да гарантира това. „Просто трябва да използваме тази сила в името на мира“, призова той.

