Зеленски с прогноза за украинските жертви в битката за Донбас. Какъв е българският прочит?

Въпреки че Украйна не разкрива своите жертви, в средата на април Зеленски заяви, че до този момент са загинали между 2500 и 3000 украински войници.

Що се отнася до Донбас, сега основната задача на руската армия е да завземе градовете Славянск и Северодонецк, но украинските сили дотук удържат натиска. Kyiv Independent съобщава за 184 унищожени руски бронирани машини за седмица в Донбас. Отделно, потвърден е атентат срещу провъзгласилия се под руско давление за кмет на Енергодар Андрий Шевчук.При опит да влезе в апартамента си, е имало взрив - Шевчук и бодигардовете му са ранени и са приети за лечение в болница. Медията съобщава и за случаи на използване от руските сили на деца - 77, като човешки щит в Черниговска област. А украинските депутати подписаха с абсолютно мнозинство два президентски указа за удължаване на военното положение и общата мобилизация за три месеца до 23 август.

Г-7 пък обеща помощ в размер на 19,8 млрд. долара (18,75 млрд. евро) за укрепване на финансите на Украйна и над 18 млрд. долара (17 млрд. евро) за украинските военни, припомня БГНЕС.

Опозиционната беларуска телевизия NEXTA напомни, че руският президент Владимир Путин е дал орден посмъртно на сепаратиста Арсен Павлов, известен с прякора Моторола, който беше известен като човек, стрелящ с гранатомет за забавление. Моторола беше взривен преди години.

