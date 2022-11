Зеленски: С войната се отървахме от корумпираните и руското влияние (ВИДЕО)

Зеленски уточни, че заради войната с Русия Украйна вече се е отървала от руското политическо влияние, проруските партии, както и от влиянието на руските капитали, явно визирайки олигархичните зависимости към Кремъл. "Това оформя страната ни", добави украинският президент. И подчерта, че след войната ще има истинско електронно правителство, премахване на излишната държавна администрация, която иначе генерира корупция - заради човешкия фактор.

"All corrupt officials have left the country and we will do everything to ensure that they remain where they are now" — President Zelenskyy pic.twitter.com/9i9AlbPLHw