Заради дизела: Тръмп изнудва Германия и Франция - заплахата е да предизвика криза с петрол и газ

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп е поискала от Германия и Франция да намалят запасите си от дизел при извънредни ситуации (т.е. да пуснат на пазарите повече количества дизел от резервите си), за да помогнат за облекчаване на световните цени на горивата. Ако не го сторят, ще се изправят пред потенциална забрана за износ на дизел от САЩ, предаде Reuters на база информация от три източника.

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Предупреждението бележи ескалация на натиска върху Европа, тъй като Тръмп обмисля потенциална забрана за износ на дизел, за да свали цените на горивата в САЩ преди междинните избори за Конгреса през ноември, които се очертава да загуби тежко (републиканците да ги загубят, те подкрепят Тръмп)

Администрацията на САЩ е особено разочарована от Франция и Германия, за които американски служители смятат, че не са изпълнили напълно по-ранни ангажименти за освобождаване на резерви от петрол при извънредни ситуации. "В най-добър интерес на Европа е да работи със Съединените щати, докато търсим множество пътища за увеличаване на доставките на рафинирани петролни продукти и намаляване на разходите за потребителите", каза един от източниците, американски служител, пред Reuters.

Втори източник, базиран в европейска столица, заяви, че САЩ са поискали от ЕС да освободи 120 милиона барела дизел през следващите 6 месеца.

Европа става все по-зависима от американското гориво (петрол и газ), след като забрани руския внос заради руската инвазия в Украйна и след като войната между САЩ и Израел срещу Иран наруши доставките от Близкия изток.

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