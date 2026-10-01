Разследват за измама организаторите на концертите на Кание Уест в Русия

Руската прокуратура търси доказателства за измама в действията на организатора на концертите на Кание Уест, които трябваше да се проведат в Санкт Петербург през октомври, но бяха отменени. Повод за започването на проверката е обръщението на един от депутатите в Законодателното събрание на Санкт Петербург, към когото, от своя страна, са се обърнали купувачите на билети, пише "Коммерсант".

Проверката се провежда от Управлението на МВД в Петроградския район, на чиято територия се намира мястото, където трябваше да се състоят концертите.

Проверката в МВД на Москва е организирана след обръщение на бившия депутат Романов към министъра и Главната прокуратура. Той потвърди пред "Фонтанка", че засега е получил предварителни отговори от прокуратурата и МВД — там е организирано разследване, което ще приключи в края на октомври. Освен това организаторите са посочили в онлайн офертата, че могат да заменят изпълнителя. Романов счита, че това е пряка измама за потребителя. Освен към МВД, той се е обърнал и към "Роспотребнадзор" — през лятото там беше отправено предупреждение към агенция "Say Agency".

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"Към мен се обърна жалбоподател, обезпокоен от факта, че е станал жертва на измамници. Според предварителните данни агенцията е събрала пари без законно основание, без да има нито договор, нито разрешение от общината. Според информацията, с която разполагам, от тяхна страна дори не е имало опит да се обърнат към правителството", каза Михаил Романов.

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