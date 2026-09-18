Константин Проданов: Отзоваването на посланика ни в ОАЕ е стъпка към разграждането на олигархичния модел

Отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства е стъпка към разграждането на олигархичния модел. Това каза в предаването „Лице в лице“ по bTV Константин Проданов от „Прогресивна България“. Думите му са във връзка с информацията на вътрешния министър Иван Демерджиев, че полети на лидера на ДСП Делян Пеевски са плащани чрез фалшиво създадени дружества. Генерирането на тези средства, включително и увеличаването на стойността им, се отклонявали и отивали в дружество “касичка”, собственост на бащата на българския посланик.

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„Моята трактовка е, че ние дойдохме с ясна заявка за разграждане на олигархичния модел и пресичане на достъпа до обществен ресурс. Това е поредната стъпка в тази посока“, посочи Проданов.

По думите му конкретиката, която изнесе Демерджиев, явно е била достатъчно убедителна и за премиера Румен Радев, след като той разпорежда такава сериозна стъпка като отзоваването на посланика ни. „Оттук нататък е работа на контролните органи и най-вече на прокуратурата да реагират на информацията, която беше изнесена. В крайна сметка министър Демерджиев застава с името си зад информацията“, сподели той.

Проданов сподели, че е бил впечатлен от креативността на тези схеми. „Ако това се е правило и е незаконно, прокуратурата трябва да влезе в ролята си и да предприеме действия“. „Данните ми се сториха доста детайлни. И според мен има основание компетентните органи да им обърнат внимание“, коментира Проданов.

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Шефът на ДАНС Тончев представи дълъг списък със сигнали, които е давала ДАНС на прокуратурата, и нищо не е последвало. Той сподели, че ДАНС едавала информация за „Петрохан“ преди една година. „Надали казвам нещо изненадващо за някой български гражданин, но прокуратурата очевидно не работи добре. Аз не съм от тази система, но сред обществото има усещане, че там има дефицити“, подчерта Проданов.

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„Неслучайно една от първите стъпки, които ние предприехме, беше да започнем съдебна реформа. Конкретно предстоящите мерки в тази връзка са избирането на нов Висш съдебен съвет. Вече имаме номинации. Номинирали сме 11 души в координация и след съгласуване и с граждански организации“, каза Проданов.

Мерките срещу растящите цени на горивата

Проданов коментира мерките, които правителството предприема срещу шока от вдигането на цената на горивата. „Става дума за пакет от мерки на стойност над 330 милиона евро общо. Нашата първа грижа не е хазната, а благосъстоянието на българските граждани. Няма как да потриваме ръце, при положение че хората страдат от тези високи цени“, сподели той. „Първата група мерки вече са заложени в сегашния закон за бюджета. Те са на стойност над 220 млн. евро -170 млн. са целева помощ за земеделските производители, 55 млн. е помощ за тежкотоварния транспортен бранш“, коментира той.

„Много е ключово да се има предвид, че това са разходи, които влизат в тази издръжка, която толкова бодеше очите на опозицията и приравняваха на кафе и тоалетна хартия. Сега тези средства ще подпомогнат двата ключови сектора, които най-директно изпитват връзката между високите цени на горивата, които са функция от външни фактори, и цените на храните“, сподели той.

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По думите му всички мерки, които предлагат, ще действат до края на годината. „За догодина ще предложим най-вероятно допълнителни буфери в Бюджет 2027, които да ни помогнат да реагираме с нов пакет от мерки, ако цените на горивата останат на високи нива“. „Предвидили сме конкретни субсидии и мерки за подпомагане на училищния транспорт, който обслужва общински училищни маршрути, както и за автобусния превоз като цяло, така че да няма прекъсваемост на услугата в труднодостъпни населени места“, каза Проданов.

Той допълни, че целта е да се насърчат хората да използват повече обществен транспорт. Ще има помощи и за линейките, така че да не бъдат обездвижени.

За Сметната палата

„Сметната палата е абсолютно независим орган. Именно за да не бъдем обвинени, че ние по някакъв начин оказваме влияние, не сме извършили тези одити, а ги прави независим външен орган“, заяви Проданов. Той подчерта, че Сметната палата не е един човек. „Там работи много сериозен екип от специалисти. Аз призовавам да изчакаме резултатите от тези одити и да видим наистина ли има такъв обем от сертификати за извършена дейност в предходни години, които са били задържани, за да не бъдат издадени съответните фактури и да не се разплати“.

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