Зеленски: Унищожаваме толкова окупатори, колкото Русия мобилизира, но Путин прави нещо странно

Украинската армия унищожава на месец толкова руски войници, колкото Москва мобилизира, въпреки това обаче броят на руските войски в момента на украинска територия продължава да расте. Това каза украинският президент Володимир Зеленски на пресконференция, цитиран от "Интерфакс-Украйна" и "Укринформ". Причината за странната аномалия е, че Владимир Путин в момента вече взема военни от стратегическия резерв, поясни Зеленски.

"Като цяло виждаме интересна ситуация: на месец унищожаваме същия брой окупатори, колкото те мобилизират, но в същото време броят на техните войски на украинска територия нараства. Тоест, смятаме, че те увеличават групировката си за сметкана войски от стратегическия си резерв."

Зеленски отбеляза, че това е риск за самата Русия, тъй като по този начин Путин оголва границите й.

"Смятаме, че това е рискована стъпка за руснаците, защото с подобни действия те отслабват границите си с други държави и ситуацията там е трудна за тях. Въпреки това, те предприеха тази стъпка", каза Зеленски.

В интервю за подкаста The Rest Is Politics Зеленски обясни защо Владимир Путин се опитва да изтласка украинската армия от Донбас като за целта убеждава американската страна, която пък на свой ред да окаже натиск върху Киев.

По думите му, Путин вече е наясно, че не може да победи Украйна на бойното поле, а е понесъл и твърде големи загуби. Но сполучи ли да изгони украинските сили от Донбас, който е изключително важен стратегически район, пред него се отваря пътят за по-нататъшно настъпление след известна пауза, в която да набере сили.

"Смятам, че Путин разбира, че не може напълно да окупира Украйна. Той е понесъл огромни загуби и няма достатъчно добре обучени сили на бойното поле. И се опитва да намери изход от ситуацията, който би изглеждал като победа. Ето защо се опитва да ни изгони от Донбас по дипломатически път – чрез диалог със Съединените щати."

Според Зеленски, за да окупира напълно Донбас чрез по-нататъшни боеве, Путин ще трябва да пожертва между 300 000 и 1 милион души, в зависимост от това за колко време Кремъл планира да се справи.

"Дори за Путин това е огромна цена", казва Зеленски.

"Донбас е стратегическо място в Украйна. Ако получи нашите индустриални градове и укрепления в този район, пред него ще останат само открити полета и директни пътища към регионалните ни центрове. Затова ние разбираме защо той иска Донбас", обясни още Зеленски.

"Руснаците знаят, че ако изтеглим войските си от Донбас, това ще раздели нацията ни. Много хора ще се противопоставят на това. Така единството на Украйна ще бъде подкопано. Тогава Путин ще измисли нов "блицкриг", за да окупира Украйна много бързо. Дори и това да не се случи, той ще използва допълнителната пауза, за да набере още хора, да ги обучи, да изгради военно-промишлена база и да постигне отмяна на санкциите. Следователно, прекратяването на огъня във формат "там, където сме" (т.е. по линията на съприкосновение без Украйна да отстъпва нови, незавладени от руснаците територии - бел. ред.) е не само наше желание, но е и в интерес на нашите партньори", каза още Зеленски в интервюто, части от което той е публикувал и в официалния си канал в Telegram.