Ген. Румен Миланов за разпита на кмета на Кърджали: Не виждам полицейски произвол

Генерал Румен Миланов, депутат от „Прогресивна България“, заяви в предаването „Лице в лице“, че не вижда елемент на полицейски произвол при разпита на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, но подчерта, че обществото трябва да получи повече информация от прокуратурата и МВР. „Дайте ми фактите, за да дам правото“, каза Миланов и допълни, че щом има досъдебно производство, това означава, че има предварителни данни за някакво противоправно деяние. „Лично аз не виждам да има елемент на отмъщение“, заяви Миланов по повод твърденията, че акцията срещу кмета на Кърджали е политическа атака срещу ДПС.

Според него по-сериозният проблем е нарушената координация между институциите. „Отдавна институциите не работят заедно. Или в много редки моменти работят заедно“, каза той и посочи, че това е „наследство“, което трябва да бъде преодоляно.

Миланов предупреди, че опитите случаят да бъде представян като етнически конфликт са опасни за националната сигурност. „Много опасна игра е и тя е една компонента за ерозия на националната сигурност“, заяви депутатът.

Той подчерта, че не бива действията на правоохранителните органи автоматично да се свързват с етническо противопоставяне. „Не трябва да си играем с тези компоненти и да ги вкарваме веднага в употреба, защото те хубаво звучат, но носят големи негативи за нормалното съществуване и комшулук между българи и турци“, каза Миланов.

По повод оставката на Борислав Сарафов като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба Миланов коментира, че едва ли става дума само за реакция на обществен натиск или публикации в социалните мрежи. „Най-вероятно има и други фактори, които са подействали, които ние не ги знаем, а може никога да не ги разберем“, каза той.

Депутатът защити идеята за възстановяване на антикорупционната комисия, като обясни, че това е обвързано с ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост. „Това е изискване на Европейската комисия“, подчерта Миланов. Той призна, че съществува риск всяка подобна структура да бъде използвана като „бухалка“, но според него ключовото е това да не се допуска. „Всеки може да се изкушава да я използва. Да, това съществува винаги“, заяви той.

Миланов потвърди, че новата антикорупционна комисия ще има разследващи и оперативно-издирвателни функции. „Корупцията придоби много огромни размери. Някъде стана и стил на живот“, каза той.

По темата за ДАНС и отменената заповед за екстрадиция на инвеститор, свързан с незаконния строеж край Варна, Миланов изрази съмнение, че става дума за рязка промяна без външна намеса. „Явно има телефонно право. Няма как“, коментира той.