Помните ли кой спечели в първия сезон на "Като две капки вода" и "All Stars" изданието? (ВИДЕО)

Когато през 2013 година по NOVA стартира музикалното шоу "Като две капки вода", малцина предполагат, че форматът ще се превърне в едно от най-гледаните и обичани предавания в България. Още първият сезон обаче доказва огромния потенциал на шоуто, а големият победител става младият певец Рафи Бохосян.

Двоен победител и част от екипа на шоуто

След успеха си в X Factor България, Рафи влиза в „Като две капки вода“ като един от фаворитите, но през сезона успява да надмине очакванията. Той впечатлява зрителите с изключително разнообразни образи, сценично присъствие и способността да пресъздава както вокално, така и артистично световни музикални легенди.

Финалът на първия сезон се излъчва на 5 юни 2013 година. Именно тогава Рафи печели зрителския вот след впечатляващо превъплъщение в образа на Лучано Павароти. Арията на великия тенор се оказва решаваща за победата му.

По време на сезона Рафи записва четири победи в отделни лайв епизоди и показва рядка способност да преминава през напълно различни музикални стилове. Именно тази универсалност му носи признанието на публиката и превръща името му в символ на първия голям успех на шоуто.

Любопитен факт е, че години след първата си победа Рафи отново триумфира в шоуто, когато печели и специалния сезон "All Stars" през 2021 година. Така той се превръща в една от най-успешните личности в историята на предаването.

Рафи Бохосян е не само звезден участник и двоен победител в "Като две капки вода' (печелейки сезон 1 и All Stars сезон 9), но и дългогодишен основен член зад кулисите на предаването. Той заема ключовата роля на режисьор и музикален продуцент, отговорен за подготовката на участниците и цялостния вид на шоуто.

"Сезонът Слънце е вече в историята! Искам да благодаря на целия екип, че за пореден път успяхме да сътворим магията, наречена "Като две капки вода"...

Капките е ежеседмичния позитивен, екзотичен остров, на който се пренасяхме с усмивки на лицата, забравяйки тревогите и трудностите в живота ни.", сподели Рафи в социалните мрежи след финала на тазгодишното издание на шоуто.

Интересното е, че победата на Рафи поставя началото на дългогодишна история за шоуто. Днес "Като две капки вода" вече има над десет сезона, десетки популярни участници и рекордна гледаемост. Форматът успява да се развие от телевизионно предаване в мащабно музикално събитие, което събира хиляди фенове на живо.

Припомняме, че големият победител в тазгодишното издание, популярно като "Сезона - Слънце", е актьорът Даниел Пееев - Дънди.

