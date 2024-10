Зеленски за изтеглянето от Угледар: "Животът струва повече от всяка сграда" (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски коментира за първи път изтеглянето на украинските въоръжени сили от Угледар в Донецка област, заявявайки, че това е позволило да се спаси живота на войниците.

По време на съвместна пресконференция с новия генерален секретар на НАТО Марк Рюте в Киев Зеленски заяви: "Без подходящи оръжия не можем да спрем Руската федерация. Когато те разрушават позициите на нашите войници, трябва да защитим живота им, който струва повече от всяка сграда. Това са наши хора и те са украински граждани. В резултат на това те са напълно прави, като се оттеглят и се опитват да се спасят. В името на държавата и на тяхната доблестна служба. Това със сигурност са правилни стъпки".

На 2 октомври Хортицката оперативна стратегическа група съобщи, че украинските защитници са се изтеглили от разрушения от войната Угледар, за да запазят личния състав и военното оборудване и да заемат позиции за по-нататъшни боеве. Ден по-рано украинската мониторингова група DeepState беше съобщила, че руските войски са превзели града.

Снимка: Facebook, Володимир Зеленски

Анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) заявиха, че окупирането на Угледар едва ли ще промени съществено хода на настъпателните операции на руснаците в западната част на Донецка област, тъй като градът не е особено важен логистичен център.

Президентът на Украйна поиска от международните партньори да дадат на Киев възможност да спре Русия с едно или повече оръжия, да дадат разрешение за нанасяне на удари по руска територия и да доставят необходимото оборудване. Той също така отбеляза, че в момента има отлагане на доставките на оръжия.

„Украйна трябва да укрепи фронтовите си позиции, за да окаже натиск върху Русия в името на истинската, честна дипломация. В резултат на това се нуждаем от съответния обем и качество на оръжията, особено на тези с далечен обсег, които, според мен, партньорите вече отлагат“, заяви украинският лидер, цитиран от "Украинска правда".

