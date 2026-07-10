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България се размина с европейската жега, но не задълго: Предупреждение от проф. Георги Рачев

10 юли 2026, 7:45 часа 683 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
България се размина с европейската жега, но не задълго: Предупреждение от проф. Георги Рачев

Дотук сме наистина ретро лято и продължава още една седмица. По следващата седмица (20 – 24 юли) ще се стоплим. Горещниците са точно 28, 29 и 30 юли. В края на месеца има голяма вероятност да стигнем 40 и малко над 40 градуса. Сега идва малко по-хладен въздух. До този момент лятото е малко под месечната норма на температурите. Тази прогноза за времето направи синоптикът на bTV проф. Георги Рачев.

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„Западна Европа продължава да се пържи – това е трета гореща вълна. Има и загинали хора. Втора седмица продължава това изключително топло време, което ще обхване Германия и други части на Европа“, каза климатологът.

Той се пошегува, че „Господ е българин“, защото ние и Балканите оставаме в периферията на тази гореща вълна, обхванала Европа.

Проф. Рачев отиде и в САЩ, като каза, че и там е топло, а в Лос Анджелис е над 32-33 градуса.

Времето днес

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Последният ден на седмицата ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад.

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Минималните температури ще бъдат между 12 и 18 градуса, София – около 12 градуса, а максималните – между 26 и 31 градуса, в София – около 26 градуса.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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