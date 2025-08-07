Войната в Украйна:

Земетресение разтърси Гърция: Ето къде го усетиха (ВИДЕО и КАРТА)

07 август 2025, 15:54 часа 561 прочитания 0 коментара
Земетресение разтърси Гърция: Ето къде го усетиха (ВИДЕО и КАРТА)

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси района на Месиния в Пелопонес в Южна Гърция. Трусът е регистриран днес следобед малко след 13:00 часа. Новината предаде гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на съобщение на Атинския геодинамичен институт. Трусът е регистриран на 11 километра северозападно от град Месини, на дълбочина 23 километра, западно от град Каламата. Няколко минути по-късно е регистриран по-малък вторичен трус с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер. 

Къде го усетиха?

Местни съобщения сочат, че земетресението е било усетено в околните райони.

Няма съобщения за пострадали или щети. ОЩЕ: Земетресение на Халкидики - трети ден трусове на полуострова

Последните земетресения в Гърция

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че на 7 юли 2025 година земетресение с магнитуд 4.1 по скалата на Рихтер е удари крайбрежието на гръцкия остров Закинтос в Йонийско море. Според Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина епицентърът на труса е бил на 74 километра югозападно от село Волимес, на дълбочина 10,5 километра. в началото на юни земетресение бе регистрирано в района на полуостров Халкидики, Гърция. Трусът бе с магнитуд 4 по скалата на Рихтер е бил с епицентър на 150 километра от град Петрич, на 220 километра от Благоевград и на 290 километра от София. ОЩЕ: Земетресение разтърси Закинтос

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция земетресение Пелопонес
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес