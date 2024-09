Силното земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер в района на Вранча, Румъние, бе усетено и в Молдова.

В този момент президентът на страната Мая Санду се намираше в телевизионно студио. Тя запази пълно спокойствие при силния трус, се мижда от видеото, публикувано от NEXTA в социалната мрежа Х.

Moldovan President Maia Sandu caught the earthquake live on air - her reaction was amazing. pic.twitter.com/Z1AiaMF6wf