Силен трус уплаши Кипър (СНИМКА)

Трус със сила 5,2 по Рихтер бе регистриран на 12 ноември 2025 г. в Средиземно море в района на Кипър. Земетресението е регистрирано в 11.31 ч. местно (и българско време), съобщава на сайта си Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Според оповестените данни трусът е бил на дълбочина 21 км. Той е бил последван от няколко по-слаби земетресения с магнитуд между 3,5 и 4,7.

Потвърждение

За земетресението от 5,2 по Рихтер съобщи и турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД), която изчисли същия магнитуд. Според АФАД огнището е на дълбочина около 15,5 км. Няма данни за жертви и разрушения, предаде БТА.

10 ноември

Припомняме, че на 10 ноември 2025 г. земетресение с магнитуд 4,9 по скалата на Рихтер бе регистрирано в Западна Турция. По данни от Европейско-средиземноморския сеизмологичен център епицентърът на труса е бил на 52 км югоизточно от град Балъкесир и на 10 км западно от Синдърги, с дълбочина 11 км. Земетресението е станало в 21:20, информира БГНЕС. Няма данни за нанесени щети върху сгради или за пострадали хора.

