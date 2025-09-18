20 бързи въпроса към... актрисата Миа Кацарова

Много повече е на екран, отколкото на сцена – Миа участва в сериалите „Столичани в повече“, „Пътят на честта“, „Скъпи наследници“, „Татковци“, „Мен не ме мислете“, във филмите „12А“, „Игра на доверие“. Снимала се е и в чужди продукции, документални филми, реклами. Отскоро е и синоптичка по БНТ, като нашата прогноза, но не за времето, е, че ще я виждаме във все повече стойностни филмови роли. А сега – ето нейните отговори на нашите бързи въпроси:

Как би обяснила работата си на някой първокласник?

В момента работя на три места, съвсем различни едно от друго. Мога да кажа, че съм магьосница, която може да се превръща във всичко, което си поиска.

Какво не би работила никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Еднообразна професия, нещо по цял ден на компютър.

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Засега – цигарите.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Да бъда по-организирана, точна и да не закъснявам.

Мъдър съвет, който си давала?

Не е съвет, а нещо, в което аз самата вярвам – всичко се случва с причина, точно така, както трябва да се случи.

В коя знаменитост беше влюбена като малка?

Мерил Стрийп.

Голяма беля, която си правила?

За една бройка да запаля къщата – сложих една тениска върху лампа, от онези, които се нагряваха.

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Неистинността, фейк новините, изкуствено щастливите хора в мрежите и сега най-новото – AI генерираните неща.

Какво обичайно готвиш за гости?

Паста или баница.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Италианска кухня във всички случаи. Просеко и сирена.

Хобито, за което би искала да имаш време?

Да снимам и да монтирам видеа, да рисувам и много искам да пробвам да направя нещо с епоксидна смола.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

Напоследък нямам никакво време и си давам сметка, че нямам време за губене... Несподеленото време с близките ти е най-погубеното време.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Аз съм доста пестелива, почти като чичо Скрудж.

България ще се оправи тогава, когато...

Охх... Дали изобщо има как да се оправи, вече се чудя много сериозно... Иска ми се да си отворим очите, ушите и сърцата.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Да не подавам пръстен, за да не се скараме.

Как си представяш, че ще отпразнуваш 80-ия си рожден ден?

Малко ми е трудно да си се представя на 80, но със сигурност – със семейство, шеги и стари приятели.

Ако си мъж само за два часа, какво непременно ще направиш?

Ще се запозная с жена. И ще вдигам тежко без проблем.

Като кой литературен или филмов герой би поживяла?

Клеопатра или Денерис Таргариен.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Голяма птица или бърза котка.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Сърце, което дава, винаги е богато“