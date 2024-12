20 бързи въпроса към... художничката Мила Лозанова

Първо 3 бързи факта за Мила. Чудо е, ако не си попадал на някой от жестоко готините ѝ календари, картички и плакати (Не си?! Последвай я в социалните мрежи). Нейни са илюстрациите на детския литературен хит от последните седем години – „Феята от захарницата“. Номинирана е за Жена на годината 2024, категория Изкуство. А сега – нейните 20 отговора на бързите ни въпроси:

Как би обяснила работата си на първокласник?

Рисувам картинки, с които разказвам истории – мои или чужди.

Какво не би работила никога, дори и да трябва да живееш под мост?

Контрольор в градският транспорт.

Твой вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

Пия вино.

Полезно умение, което скоро усвои?

Умението да си запазвам полезни неща, пароли, акаунти, контакти.

В коя знаменитост беше влюбена като малка?

Киану Рийвс.

Голяма беля, която си правила?

Сложих парола на един телевизор и я забравих.

Мъдър съвет, който си давала?

“Всичко ще бъде наред”

Кое в социалните мрежи те вбесява най-лесно?

Грозни снимки на скъпи неща.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Рамен.

Хобито, за което много би искала да имаш време?

Сърф.

Най-глупаво загубеното време от теб напоследък?

3 часа гледане на тъп филм.

Място или град, който наскоро се настани в сърцето ти?

Един безлюден плаж, наричан Jurassic Beach, не казвам къде.

Нещо, за което похарчи неразумно много пари?

Не ми се случва да харча неразумно пари, някоя глупава дреха от втора употреби би ме изкушила, но там не става въпрос за повече от 10 лв.

България ще се оправи тогава, когато...

... се появи от някъде поне един човек с чувство за държавност, мисия и бъдеще. В настоящия момент няма такъв.

Най-голямата глупост на съвременния човек?

Вярва, че парите го правят успешен, но това май не е заблуда само на съвремието.

Като кой литературен или филмов герой би искала да поживееш за месец?

Гарет Макнамара – сърфистът, които открива гигантските вълни в градчето Назаре.

Муха на стената на коя важна за теб личност би желала да си?

Муха в ателието на Любен Зидаров.

С какъв тип човек ще ти е кошмарно неприятно да изкараш няколко часа в заседнал асансьор?

С фалшива, празна жена, която ще ми говори за себе си.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Бих била котка, много мързеливо и комфортно си живеят, в същото време могат да са много динамични и пъргави.

Ако беше благородник, какъв девиз би бил изписан на герба ти?

“If you can dream it, you can do it.”, Walt Disney