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Келтската кралица, която превзе Лондон за това, че бе бичувана с камшик

24 октомври 2026, 7:30 часа 964 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Келтската кралица, която превзе Лондон за това, че бе бичувана с камшик

Събота сутрин е време за чаша ароматно кафе и разказ, който ни пренася отвъд познатия ни свят. В новата ни рубрика "Истории със сутрешното ви кафе" Actualno.com открехва вратата към непознати човешки съдби от различни кътчета на планетата. Хора, чийто живот звучи като сценарий за филм и които могат истински да ни вдъхновят. Налейте си кафе и се пригответе за една завладяваща човешка история. 

  • Героинята на нашия разказ: Будика
  • Място на действието: Британия/Римска империя
  • Време за четене: Колкото едно кафе

Историята на кралица Будика (в латинските хроники Боадицея, а на уелски – Будуг) е истинска драматична сага за страшното отмъщение на една унизена и оскърбена жена.

Това се случва през I век от н.е. в земите на келтското племе ицени, които обхващали сегашното графство Норфолк и части от съседните графства Кеймбриджшър, Съфолк и Линкълншър в Източна Англия. Будика била съпругата на Прасутаг, краля на племето, който бил сключил съюз с римляните, запазвайки относителна независимост. Опитвайки се да защити семейството и народа си от анексия след своята смърт, Прасутаг завещава кралството си съвместно на римския император Нерон и на двете си дъщери. Но след смъртта му около 60 г. сл. Хр., римските легиони погазват съюзния договор, нахлуват в земите му и превръщат племето му в роби. Съпругата му Будика, жена с изключителен характер и желязна воля, описвана от летописците като висока на ръст и с дълга рижа коса до кръста, била публично бита с камшици, а двете ѝ млади дъщери - изнасилени. Будика се зарича това жестоко и унизително престъпление да не остане неотмъстено. 

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Снимки: принтскрийн/YouTube/HISTORY

Скоро след това тя събира бойците си и успява да обедини и няколко съседни племена като триновантите. Възползвайки се от факта, че главният римски управител Гай Светоний Павлин е зает с военна кампания в уелските земи (на остров Мона), Будика повежда огромна армия, наброяваща според римските хроники десетки хиляди воини. В следващите седмици те атакуват и унищожават до основи три от най-важните римски градове в областта, където римляните са обвинявани в лошо отношение към местното население - Камулодунум (днешен Колчестър), Лондиниум (днешен Лондон) и Веруланиум (днешен Сейнт Олбанс).

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Снимка: Actualno/ChatGPT5

В Камулодунум римляните търпят позорно поражение, като изпратената на помощ Девета римска легия (Legio IX Hispana) е напълно унищожена в засада, а последните защитници на града са обкръжени в местния храм, където се отбраняват два дни и загиват. Следва Лондиниум, откъдето римската армия отстъпва въпреки молбите на жителите му. Всъщност до града успява да стигне Гай Светоний малко преди войската на Будика  - научавайки новината за келтската армия, той оставя един гарнизон в Мона и се връща по най-бързия начин с легионерите си, но пристигайки преценява, че многократно превъзхождащите го сили на противника не му дават шанс за битка и оставя града на милостта на келтите. Воините на Будика превземат Лондиниум и го изгарят, избивайки всички жители, които не успяват да го напуснат.

Снимка: принтскрийн/YouTube/HISTORY

Според римските историци Тацит и Касий Дион по време на тези кланета в трите града са избити между 70 000 и 80 000 римляни. Самата Будика предвожда войските си на бойна колесница с истинска свирепост. Тацит пише, че келтите не са имали интерес да вземат пленници и да ги продават на робските пазари, а вместо това са унищожавали всичко по пътя си - жертвите им са били подлагани на мъчения и поголовно избивани. Касий Дион пише, че знатни жени са били набивани на колове, а гърдите им – отрязвани и зашивани към устите им, "под съпровода на жертвоприношения и разюздани пирове" на свещени за келтите места в горите на богинята Андрасте.

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След като пада и третият град Вероланиум, Гай Светоний Павлин успява да събере оцелелите си сили (около 10 000 опитни легионери) и избира изключително стратегическо място за решаващата битка - в тесен проход, където зад гърба си римляните били защитени от гора, която не позволявала на многобройните келтски сили да ги обкръжат.

Снимка: Actualno/ChatGPT5

Въпреки че келтската армия значително превъзхождала числено римляните, липсата на дисциплина, боен строй и тежко оръжие си казват думата. Келтите, окуражени от численото си превъзходство, очаквали лесна победа. Жените и децата им, натоварени на каруци, дори стояли зад редиците им, за да наблюдават съкрушителната победа - в действителност така блокирали пътя им за отстъпление. Римската стена от щитове разкъсала келтските редици. Десетки хиляди келти загинали, не били пощадени нито жените, нито дори товарните животни, а римските загуби били минимални.

Според Тацит, виждайки окончателното поражение на войските си и за да не попадне в плен, Будика погълнала отрова. Според версията на Касий Дион обаче тя е починала известно време след битката, след като се разболяла. Във всеки случай и двете версии са категорични в едно - тя била погребана с пищна церемония. Мястото на погребението й е неизвестно, но до днес битуват две основни предположения. Едно местно предание свързва гроба й с каменната могила "Гоп Хил" край Трелаунид в графство Флинтшър, Уелс, а според втората легенда гробът й се намира под перон 10 на лондонската гара "Кингс Крос". Колкото до съдбата на двете й дъщери - в историческите извори липсват по-нататъшни сведения за тях.

Снимка: Wikipedia

Въпреки че бунтът на Будика бил жестоко смазан, неговият мащаб бил такъв, че император Нерон сериозно обмислял изобщо да изтегли римските легиони от Британия. А Будика, особено през викторианската епоха, се превърнала в истинска героиня. Днес нейна статуя е издигната до Уестминстърския мост в Лондон.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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