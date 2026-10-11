Гувернантката, родена в затвора, за която Луи XIV се ожени тайно

Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.

Историята на Франсоаз д’Обине (по-късно станала маркиза дьо Ментнон) и Луи XIV е изключително необичайна за европейските монархии. Жената, която започва живота си в крайна бедност и без особено обществено положение, става тайната съпруга на най-могъщия монарх в Европа. За силата на чувствата им свидетелства дори принцеса Палатина, снахата на Луи XIV, която оставя подробни хроники на дворцовия живот. И признанието й е особено важно предвид враждебността, която принцесата е изпитвала към Франсоаз. Тя записва дословно, че кралят не е показвал към друга своя любовница такава страст, каквато е проявявал към Ментнон.

Жената, която никой не очаквал да стане кралица

Жената, която по-късно ще има собствени покои в двореца на Луи XIV, започва живота си в самото дъно на социалната стълбица. Франсоаз д’Обине е родена на 27 ноември 1635 г. в тъмницата в Ниор, където родителите й са затворени заради дълговете на баща й, който отгоре на всичко е заподозрян и в държавна измяна. Детството ѝ няма нищо общо с великолепието на Версай, където след време ще премине голяма част от живота й. Тя остава сираче на 12-годишна възраст, а на 17 се омъжва за писателя и поет Пол Скарон, сакат и значително по-възрастен от нея, само за да избяга от нищетата. Но домът на Скарон е място, където се събират видни интелектуалци от онова време и докато слуша техните безкрайни дискусии Франсоаз има възможност да се образова, а също така да завърже полезни познанства. Бракът продължава до смъртта на поета през 1660 г., когато тя е на 25. Скоро след смъртта му Франсоаз отново изпада в плачевно финансово положение.

През 1669 г. обаче съдбата й се усмихва и тя става гувернантка на децата на официалната фаворитка на Луи XIV — мадам дьо Монтеспан. Така тя започва редовно да се вижда с краля, но в началото той я намира за "непоносима" и с хаплив език. Отношенията им обаче, които съвсем не започват като любов от пръв поглед, се променят, когато тя постепенно става негова близка довереница.

Още: Тайната любов на Мария-Антоанета и граф Ферзен: Той рискува всичко за нея и загина трагично

Франсоаз е съвсем различна от жените, с които Луи XIV е свикнал. Той вече е имал шумни и страстни отношения, наситени с много дворцови интриги, с жени като Луиз дьо Ла Валиер, Франсоаз-Атенаис дьо Монтеспан, мадмоазел дьо Фонтанж. За разлика от тях Франсоаз д’Обине е сдържана, набожна, умна и умее да разговаря с него. Цели две години тя не го допуска в леглото си, но накрая се предава.

През 1675 г. той й дава титлата маркиза и й отпуска значително възнаграждение, благодарение на което тя придобива замъка Ментнон. През 1680 г. е учредена и специално създадена придворна длъжност за Франсоаз като втора дама на облеклото на дофина.

Тъй като тя не обича да е в центъра на дворцовите развлечения, а предпочита да води интелектуални разговори с краля, в нейната компания той намира истинско спокойствие. Кралят ежедневно прекарва много време в покоите й, където дори провежда работните си срещи с министрите си.

Още: Кастрираха го, но тя му остана вярна докрай: Най-жестоко завършилата любов в Средновековието

Снимки: Wikipedia

През това време мадам дьо Монтеспан постепенно губи благоволението на краля и се превръща в съперница на Франсоаз. Междувременно кралица Мария-Тереза Австрийска умира на 30 юли 1683 г и Луи XIV получава възможност да се ожени отново.

"Почти кралица"

Общоприетото историческо мнение е, че Луи XIV и Франсоаз д’Обине се женят тайно в нощта на 9 срещу 10 октомври 1683 г. в присъствието на свидетели, сред които Луи дьо Лувоа и Александър Бонтемп. Но така и не остава запазен официален документ за брака им, макар да няма съмнение, че той се е състоял. Причината е, че според династическите правила на епохата Франсоаз не е можело да стане кралица заради потеклото й. Дори дворецът Версай използва формулировката "La presque reine" — "почти кралица" при представянето на биографията на маркиза дьо Ментнон.

Както пише принцеса Палатина: "Кралят никога не е изпитвал към нито една любовница страстта, която изпитва към нея." Други твърдят, че Франсоаз с дълбоката си религиозност е превърнала Луи XIV от разпуснат любовник в сдържан и строг монарх.

Още: Разрязано лице за отмъщение: Любовницата, която великият Бернини превърна в шедьовър и после обезобрази

Влиянието ѝ върху краля без съмнение е било значително. Противниците ѝ я представят като жена, която манипулирала краля, други придворни се оплаквали, че е превърнала Версай в мрачно и прекалено религиозно място.

Така или иначе, Луи XIV, заобиколен през целия си живот от хора, които са искали от него услуги, пари, длъжности и влияние, най-сетне в нейно присъствие е можел да бъде просто Луи, а не кралят. Франсоаз дори помогнала за подобряване на отношението му към първата му съпруга Мария-Тереза в последните години от живота й. Не само това — благодарение на нея през 1686 г. било основано в Сен Сир училище за момичета от обеднялата аристокрация.

Снимка: Wikipedia

Луи XIV и Франсоаз остават заедно близо три десетилетия, до смъртта му на 1 септември 1715 г. След това тя се оттегля в Сен Сир. Умира четири години по-късно на 15 април 1719 г. След Френската революция гробът ѝ е осквернен, а останките ѝ са разпръснати. По-късно те са открити и са върнати в Сен Сир през 1969 г.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.