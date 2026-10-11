Войната в Иран:

Гувернантката, родена в затвора, за която Луи XIV се ожени тайно

11 октомври 2026, 18:45 часа 363 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Гувернантката, родена в затвора, за която Луи XIV се ожени тайно

Кои са най-вълнуващите, драматични и красиви любовни истории на известните личности? И какво по-хубаво от това да прочетем за тях на чаша вино в уютната неделна вечер? Actualno.com ще ви разказва за изпепеляваща страст или тиха, истинска обич, устояла на бурите на времето и славата. Налейте в чашата отбрано, ароматно вино, забавете ритъма на вечерта и се потопете в една истинска легенда.

Историята на Франсоаз д’Обине (по-късно станала маркиза дьо Ментнон) и Луи XIV е изключително необичайна за европейските монархии. Жената, която започва живота си в крайна бедност и без особено обществено положение, става тайната съпруга на най-могъщия монарх в Европа. За силата на чувствата им свидетелства дори принцеса Палатина, снахата на Луи XIV, която оставя подробни хроники на дворцовия живот. И признанието й е особено важно предвид враждебността, която принцесата е изпитвала към Франсоаз. Тя записва дословно, че кралят не е показвал към друга своя любовница такава страст, каквато е проявявал към Ментнон.

Жената, която никой не очаквал да стане кралица

Жената, която по-късно ще има собствени покои в двореца на Луи XIV, започва живота си в самото дъно на социалната стълбица. Франсоаз д’Обине е родена на 27 ноември 1635 г. в тъмницата в Ниор, където родителите й са затворени заради дълговете на баща й, който отгоре на всичко е заподозрян и в държавна измяна. Детството ѝ няма нищо общо с великолепието на Версай, където след време ще премине голяма част от живота й. Тя остава сираче на 12-годишна възраст, а на 17 се омъжва за писателя и поет Пол Скарон, сакат и значително по-възрастен от нея, само за да избяга от нищетата. Но домът на Скарон е място, където се събират видни интелектуалци от онова време и докато слуша техните безкрайни дискусии Франсоаз има възможност да се образова, а също така да завърже полезни познанства. Бракът продължава до смъртта на поета през 1660 г., когато тя е на 25. Скоро след смъртта му Франсоаз отново изпада в плачевно финансово положение. 

През 1669 г. обаче съдбата й се усмихва и тя става гувернантка на децата на официалната фаворитка на Луи XIV — мадам дьо Монтеспан. Така тя започва редовно да се вижда с краля, но в началото той я намира за "непоносима" и с хаплив език. Отношенията им обаче, които съвсем не започват като любов от пръв поглед, се променят, когато тя постепенно става негова близка довереница.

Още: Тайната любов на Мария-Антоанета и граф Ферзен: Той рискува всичко за нея и загина трагично

Франсоаз е съвсем различна от жените, с които Луи XIV е свикнал. Той вече е имал шумни и страстни отношения, наситени с много дворцови интриги, с жени като Луиз дьо Ла Валиер, Франсоаз-Атенаис дьо Монтеспан, мадмоазел дьо Фонтанж. За разлика от тях Франсоаз д’Обине е сдържана, набожна, умна и умее да разговаря с него. Цели две години тя не го допуска в леглото си, но накрая се предава.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

През 1675 г. той й дава титлата маркиза и й отпуска значително възнаграждение, благодарение на което тя придобива замъка Ментнон. През 1680 г. е учредена и специално създадена придворна длъжност за Франсоаз като втора дама на облеклото на дофина.

Тъй като тя не обича да е в центъра на дворцовите развлечения, а предпочита да води интелектуални разговори с краля, в нейната компания той намира истинско спокойствие. Кралят ежедневно прекарва много време в покоите й, където дори провежда работните си срещи с министрите си.

Още: Кастрираха го, но тя му остана вярна докрай: Най-жестоко завършилата любов в Средновековието

Снимки: Wikipedia

През това време мадам дьо Монтеспан постепенно губи благоволението на краля и се превръща в съперница на Франсоаз. Междувременно кралица Мария-Тереза Австрийска умира на 30 юли 1683 г и Луи XIV получава възможност да се ожени отново.

"Почти кралица"

Общоприетото историческо мнение е, че Луи XIV и Франсоаз д’Обине се женят тайно в нощта на 9 срещу 10 октомври 1683 г. в присъствието на свидетели, сред които Луи дьо Лувоа и Александър Бонтемп. Но така и не остава запазен официален документ за брака им, макар да няма съмнение, че той се е състоял. Причината е, че според династическите правила на епохата Франсоаз не е можело да стане кралица заради потеклото й. Дори дворецът Версай използва формулировката "La presque reine" — "почти кралица" при представянето на биографията на маркиза дьо Ментнон.

Както пише принцеса Палатина: "Кралят никога не е изпитвал към нито една любовница страстта, която изпитва към нея." Други твърдят, че Франсоаз с дълбоката си религиозност е превърнала Луи XIV от разпуснат любовник в сдържан и строг монарх.

Още: Разрязано лице за отмъщение: Любовницата, която великият Бернини превърна в шедьовър и после обезобрази

Влиянието ѝ върху краля без съмнение е било значително. Противниците ѝ я представят като жена, която манипулирала краля, други придворни се оплаквали, че е превърнала Версай в мрачно и прекалено религиозно място.

Така или иначе, Луи XIV, заобиколен през целия си живот от хора, които са искали от него услуги, пари, длъжности и влияние, най-сетне в нейно присъствие е можел да бъде просто Луи, а не кралят. Франсоаз дори помогнала за подобряване на отношението му към първата му съпруга Мария-Тереза в последните години от живота й. Не само това — благодарение на нея през 1686 г. било основано в Сен Сир училище за момичета от обеднялата аристокрация.

Снимка: Wikipedia

Луи XIV и Франсоаз остават заедно близо три десетилетия, до смъртта му на 1 септември 1715 г. След това тя се оттегля в Сен Сир. Умира четири години по-късно на 15 април 1719 г. След Френската революция гробът ѝ е осквернен, а останките ѝ са разпръснати. По-късно те са открити и са върнати в Сен Сир през 1969 г.

Всяка голяма любов оставя следа, която времето не може да заличи. Следващата незабравима романтична история Actualno.com ще ви разкаже отново в неделя вечер.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
вино любов любовна история Любовни истории Луи XIV авторски Незабравими любовни истории на чаша вино маркиза дьо Ментнон Франсоаз д’Обине
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Лица
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес