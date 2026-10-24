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След Путин като я прехвърли под руско управление: Световна верига дари средства за руската армия в Украйна

24 октомври 2026, 2:34 часа 212 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
След Путин като я прехвърли под руско управление: Световна верига дари средства за руската армия в Украйна

След като руските активи на Metro бяха поставени под управлението на УК „Торг Рус“, веригата обяви дарение от 1 милиард рубли (12,3 милиона долара) към фонда „Всичко за победата!“. Парите ще бъдат използвани за закупуване на оборудване, комуникационна техника и системи срещу дронове. В същото време руските войски неуморно бомбардират супермаркетите на веригата в Украйна.

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Припомняме, че на 29 септември стана известно, че Владимир Путин е прехвърлил руските активи на германската търговска верига „Metro“ под временно управление на компанията „УК Торг РУС“. Това става ясно от указ, подписан от руския президент.

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Владимир Путин война Украйна руски активи МЕТРО
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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