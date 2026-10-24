Смяна на времето по изборите: Кога местим стрелките на часовника?

Независимо дали сте привърженици на смяната на времето, или ви е омръзнало да местите стрелките, съвсем скоро ще се наложи всички да си сверим часовниците. Идеята е, че стрелките се местят с един час напред или с един час назад, за да се оптимизира използването на дневната светлина. Това е практика у нас, а и в много страни от Европейския съюз, като се случва два пъти годишно.

Още: Край на местенето на стрелките: САЩ вървят към постоянно лятно часово време

Зимно часово време през 2026 г.

Всяка есен се връщаме към стандартното астрономическо време, като местим стрелките с един час назад. Така в деня, в който връщаме стрелките с един час назад, спим с един час повече.

Дата: Тази година смяната на времето ще стане на 25 октомври, точно в деня на президентските избори.

Час: Връщането на стрелките с един час назад трябва да се случи в 4 ч. сутринта на 25.10.2026 г., когато трябва да нагласим часовниците да показват 3 ч. На повечето електронни часовници, компютри, мобилни телефони и други смартджаджи часът се сменя сам, но винаги имайте едно наум. На ръчните часовници, логично, часът трябва да се смени ръчно.

Снимка: Envato

Ползите от смяната на времето, която предстои на 25 октомври, са, че така става по-добро съответствие между изгрева и началото на деня през зимата.

Смяната се извършва в изпълнение на Директива 2000/84/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 19 януари 2001 г.

Още: Кой град в Европа е известен с часовник, който не показва времето по обичайния начин

Как смяната на времето влияе на човешкия организъм

Смяната на времето има както положителни, така и отрицателни ефекти. Адаптацията при повечето хора отнема между 2 и 5 дни и не включва някакви големи проблеми.

Сред положителните страни са, че можем да използваме по-добре дневната светлина, потенциално се намаляват разходите за осветление и имаме повече време за активности навън. Към отрицателните ефекти спадат нарушаването на биологичния часовник, умора, раздразнителност и безсъние в първите дни след смяната на часа. Възможна е краткотрайна неразположеност при хора със сърдечно-съдови проблеми.