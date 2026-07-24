Официално: Парламентът прие бюджет с 5.7% дефицит

Парламентът прие на второ четене основната рамка на държавния бюджет за 2026 г., която предвижда приходи, разходи и трансфери при бюджетен дефицит от 5,7%. Подкрепа за текстовете дадоха 125 депутати от "Прогресивна България". "Против" гласуваха 84 народни представители от ГЕРБ, "ДПС-Ново начало", "Демократична България", "Продължаваме промяната" и "Възраждане". Въздържали се нямаше.

Народното събрание отхвърли всички предложения на опозицията за промени в приходната и разходната част на бюджета. Одобрени бяха бюджетите на съдебната власт, Народното събрание, президентската администрация, Министерския съвет, Сметната палата, Конституционния съд, Омбудсмана, министерствата, държавните агенции и комисиите. Още: Гълъб Донев: Призовавам за реалистични нагласи и очаквания към бюджет 2026 г.

Депутатите не приеха предложението на Ангел Георгиев от "Възраждане" предвидените 17 млн. евро за Украйна в бюджета на Министерството на външните работи да бъдат насочени към българските общности зад граница. Той настоя средствата да не бъдат отпускани на Украйна.

Отхвърлени бяха и предложенията на ГЕРБ, "Продължаваме промяната" и "Възраждане" за допълнително финансиране с цел увеличение на ученическите стипендии. По време на дебатите трите парламентарни групи посочиха, че минималният размер на стипендията - 21 лева (10 евро) - не е променян от 1999 г.

При прегласуване не получи подкрепа и предложението на Румен Миланов от "Прогресивна България" и депутати от други парламентарни групи за увеличение с над 2 млн. евро на бюджета на Държавната агенция "Технически операции". Средствата трябваше да бъдат използвани за следгаранционна поддръжка и доставка на оперативна техника, осигуряване на технически средства и основен ремонт на административния комплекс на агенцията в София. Още: "Да се захващат за работа": Теменужка Петкова смъмри кабинета "Радев" за "Райнметал"

Парламентът одобри още бюджетите на Съвета за електронни медии, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция, както и бюджетите на общините.