Кабинетът "Радев":

"Не сме като при Жан Виденов, но вървим натам": Георги Ангелов с предупреждение за бюджета

24 юли 2026, 9:10 часа 375 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
"Не сме като при Жан Виденов, но вървим натам": Георги Ангелов с предупреждение за бюджета

Не сме на бюджета на Жан Виденов, но вървим по неговия път. Това каза икономистът Георги Ангелов в ефира на БНТ относно Бюджет 2026. Той и Ваня Григорова – председател на сдружение „Солидарна България“ и общински съветник в Столичния общински съвет, коментираха Бюджет 2026, който днес предстои да бъде окончателно приет от Народното събрание. И двамата са единодушни, че състоянието на публичните финанси не е добро.

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По думите на Григорова в момента няма нищо, което да може да се определи като шокова ситуация, а страната все още е далеч от кризата, характерна за периода на управлението на Жан Виденов.

Икономистът Георги Ангелов смята, че единственият начин да бъде овладяна високата инфлация е да се намали бюджетният дефицит. Според него ограничаването на свръхдефицита е ключова стъпка за стабилизиране на цените и публичните финанси.

Финансистът Никола Филипов коментира в ефира на Нова телевизия, че когато повишаваме нивата на заплащане в публичния сектор, те генерират дефицити, които пък се финансират с емитирането на нов дълг. "Това е един порочен кръг, който трябва да престане, виждаме стъпки в тази посока и дано тези реформи продължат и в бюджета за 2027 г.", каза той.

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Според финансиста инфлацията е напълно нормално нещо за България и тя е пряко следствие от политиките на управление. „Влияние върху инфлационните процеси имат също така нивата на енергийните ресурси, но върху тях не можем да влияем”, коментира още той.

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Михаил Кръстев каза, че инфлацията в България е предимно вътрешно генерирана. „За да успеем да спрем ръста на цените, ние трябва да започнем да реформираме собствената си къща, а не да се надяваме, че изведнъж светът ще се успокои и нищо няма да се случва, за да сме по-добре”, категоричен бе той.

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Георги Ангелов Ваня Григорова Бюджет 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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